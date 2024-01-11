المغرب والركراكي يأملان فك لعنة النهائيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سان‭ ‬بيدرو‭ (‬ساحل‭ ‬العاج‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومدرّبه‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الأربعة،‭ ‬لفكّ‭ ‬لعنة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬نسخة‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭.‬

وشدّد‭ ‬الركراكي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2004‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬خلال‭ ‬إعلانه‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬الرسمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬تتوالى‭ ‬اللعنة‭ ‬القارية،‭ ‬كلما‭ ‬ابتعدنا‭ ‬عن‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬فزنا‭ ‬فيه‭ ‬باللقب‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا‭ ‬عندما‭ ‬ظفر‭ ‬بلقبه‭ ‬الوحيد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬القاري،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬سبباً‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‮»‬‭.‬

تحدّث‭ ‬الركراكي‭ ‬عن‭ ‬ضغط‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مباشرة،‭ ‬عندما‭ ‬وضع‭ ‬حصيلة‭ ‬عرس‭ ‬عالمي‭ ‬أبلى‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬بلاء‭ ‬حسناً،‭ ‬بقوله‭ ‬إنه‭ ‬سيستقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفوزوا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

أما‭ ‬الآن‭ ‬فإن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬أسعد‭ ‬الصحافيين‭ ‬بصراحته‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحافية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬أصبح‭ ‬أقل‭ ‬صرامة‭.‬

أوضح‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬المغربية‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬نفسه‭. ‬أريد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرّب‭ ‬المرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أنجح‭ ‬سأرحل‭ ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬الاستمرار‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭. ‬هكذا‭ ‬سيتقدّم‭ ‬المغرب‮»‬‭.‬

غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يردّد‭ ‬الركراكي‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الروح‭ ‬المعنوية‮»‬‭. ‬أقنع‭ ‬بها‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬القمة،‭ ‬أي‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭.‬

العمود‭ ‬الفقري‭ ‬نفسه‭ ‬

في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬أيضًا،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬وهو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظًا‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ذاهبون‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬للعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا،‭ ‬لتقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بأي‭ ‬ندم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الركراكي‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬هو‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬بثقة‭ ‬كاملة‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬لعنة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وخلافا‭ ‬لكونه‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬ممثلي‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬تألقاً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بست‭ ‬مشاركات،‭ ‬ودور‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬وآخر‭ ‬أسطوري‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬2022،‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬الشريفة‭ ‬لم‭ ‬تفز‭ ‬سوى‭ ‬بلقب‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬

كان‭ ‬ذلك‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا،‭ ‬حيث‭ ‬أدرك‭ ‬أحمد‭ ‬مكروح‭ ‬الشهير‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬بابا‮»‬‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمجموعة‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬أمم‭ ‬غينيا‭ ‬والتي‭ ‬حدّدت‭ ‬حينها‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭.‬

بخلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬تعرّض‭ ‬المغرب‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الانتكاسات،‭ ‬آخرها‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬أفلتت‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬يدي‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬بادو‭ ‬الزاكي،‭ ‬نجم‭ ‬مونديال‭ ‬المكسيك‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين،‭ ‬إثر‭ ‬تسديدة‭ ‬للكاميروني‭ ‬سيريل‭ ‬مكاناكي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬فأبكى‭ ‬بلداً‭ ‬بأكمله‭.‬

واقترب‭ ‬جيل‭ ‬مروان‭ ‬الشماخ‭-‬يوسف‭ ‬حجي‭ ‬والركراكي‭ ‬من‭ ‬اللقب،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬2004‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬تونس‭ (‬2/1‭).‬

من‭ ‬أجل‭ ‬محو‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الذكريات‭ ‬السيئة،‭ ‬يعتمد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭ ‬وعربي‭ ‬يبلغ‭ ‬دور‭ ‬الأربعة،‭ ‬مع‭ ‬عموده‭ ‬الفقري‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ياسين‭ ‬بونو،‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي،‭ ‬رومان‭ ‬سايس،‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط،‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ ‬ويوسف‭ ‬النصيري‭.‬

حتى‭ ‬أنه‭ ‬عزّز‭ ‬المنافسة‭ ‬باستدعاء‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمين‭ ‬حارث‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬بدايته،‭ ‬واستعان‭ ‬ببعض‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬مثل‭ ‬إسماعيل‭ ‬صيباري‭ (‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭)‬،‭ ‬شادي‭ ‬رياض‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬أمير‭ ‬ريتشاردسون‭ (‬رينس‭ ‬الفرنسي‭) ‬وأسامة‭ ‬العزوزي‭ (‬بولونيا‭ ‬الايطالي‭).‬

يعتقد‭ ‬الركراكي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬توازن‭ ‬جيد‭ ‬بين‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‮»‬‭. ‬توّج‭ ‬صيباري‭ ‬ورياض‭ ‬وريتشاردسون‭ ‬والعزوزي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الزلزولي‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭) ‬وبلال‭ ‬الخنوس‭ (‬غنك‭ ‬البلجيكي‭)‬،‭ ‬بأوّل‭ ‬لقب‭ ‬للمغرب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وأظهروا‭ ‬لكبارهم‭ ‬كيفية‭ ‬كسر‭ ‬اللعنة‭.‬