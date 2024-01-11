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يوفنتوس يصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

1/11/2024 7:24:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

{ صعد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواجهة‭ ‬لاتسيو‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فروسينوني‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شي‭.‬

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