يوفنتوس يصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس يصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا
التاريخ
1/11/2024 7:24:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
{ صعد يوفنتوس للدور نصف النهائي في كأس إيطاليا لمواجهة لاتسيو بعد فوزه على فروسينوني بنتيجة 4 مقابل لا شي.
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