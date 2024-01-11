ليفركوزن لبدء العام الجديد من حيث أنهى سابقه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬الحالم‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سابقه‭ ‬والإبقاء‭ ‬أقله‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬ملاحقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهو‭ ‬مرشّح‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الرائعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬التوقّف‭.‬

وأنهى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬العام‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مولده‭ ‬النروجي‭ (‬5-1‭) ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ (‬3-0‭) ‬وبوخوم‭ (‬4-0‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬فيه‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬ألونسو‭ ‬سيفتقد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسلحته‭ ‬الفتاكة،‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬السبت‭ ‬حتّى‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬إلى‭ ‬استبعاده‭ ‬واستدعاء‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬مهاجم‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬بونيفايس‭ ‬خضع‭ ‬‮«‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬علاج‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭. ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬الناجحة‭ ‬للاعب‭ ‬النيجيري‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬شاريتيه‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬أولريخ‭ ‬ستوكله‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬أيضًا‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ (‬التشيكي‭) ‬باتريك‭ ‬شيك‭ ‬و‭(‬البرازيلي‭) ‬أرثر”‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيعود‭ ‬بونيفايس‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وسيبدأ‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ +‬فيركشتات‭+‬،‭ ‬مركز‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬التابع‭ ‬لباير‭ ‬04”‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬بونيفايس‭ ‬الغائب‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المغربي‭ ‬أمين‭ ‬عدلي،‭ ‬المدافع‭ ‬العاجي‭ ‬أوديلون‭ ‬كوسونو‭ ‬وإدمون‭ ‬تابسوبا‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الإفريقية‭.‬

لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬الغيابات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تؤثّر‭ ‬كثيراً‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري،‭ ‬خاصةً‭ ‬بحضور‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بـ20‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭.‬





بايرن‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬

بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬المدوّي‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬حقّق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬مسافةٍ‭ ‬قريبةٍ‭ ‬من‭ ‬المتصدّر‭ ‬وله‭ ‬مباراة‭ ‬ناقصة‭ ‬أيضاً‭.‬

على‭ ‬أرضه،‭ ‬فاز‭ ‬البافاري‭ ‬بمبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهو‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمواجهة‭ ‬هوفنهايم‭ ‬السابع‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬‭ ‬فرانتس‭ ‬بكنباور‭ ‬الذي‭ ‬توفيَ‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬جعله‭ ‬أقوى‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬وأشرف‭ ‬عليه‭ ‬لاحقاً‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعين‭ ‬رئيساً‭ ‬للنادي‭.‬

وسيغيب‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الإفريقية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬وغيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يفتقد‭ ‬الضيوف‭ ‬المالي‭ ‬ديادي‭ ‬ساماسيكو‭ ‬للسبب‭ ‬عينه‭.‬

ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬نجم‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬مباراته‭ ‬الـ500‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬طامحاً‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬توالياً‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬





دورتموند‭ ‬بـ»دمّ‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬بعد‭ ‬سوء‭ ‬النتائج،‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬واصلت‭ ‬وضع‭ ‬ثقتها‭ ‬به‭ ‬وأعلنت‭ ‬تعيين‭ ‬اللاعبين‭ ‬السابقين‭ ‬التركي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬وسفين‭ ‬بندر‭ ‬لمساعدته‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬دورتموند‭ ‬‮«‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬دم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني”‭.‬

ويحتّل‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬حالياً‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬وهو‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬الأخير‭ ‬آملاً‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬تعادلاتٍ‭ ‬وخسارتين‭. ‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬تُشير‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬الجناح‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تألّق‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬الرحيل‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬وضعه‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المهمّة‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬ترزيتش،‭ ‬فإنه‭ ‬سيفتقد‭ ‬للمهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ ‬والمدافع‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ ‬لمشاركتهما‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬بلادهما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬

ويلتقي‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬السادس‭ ‬هادفاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفٍ‭ ‬تعرّض‭ ‬لست‭ ‬خساراتٍ‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ويحلّ‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشغلادباخ‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬والاستمرار‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزٍ‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭.‬



