Friday, 12 January 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفركوزن لبدء العام الجديد من حيث أنهى سابقه

1/11/2024 7:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬الحالم‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سابقه‭ ‬والإبقاء‭ ‬أقله‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬ملاحقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وهو‭ ‬مرشّح‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الرائعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بنقطة‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬التوقّف‭.‬

وأنهى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬العام‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مولده‭ ‬النروجي‭ (‬5-1‭) ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ (‬3-0‭) ‬وبوخوم‭ (‬4-0‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬فيه‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬ألونسو‭ ‬سيفتقد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسلحته‭ ‬الفتاكة،‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬السبت‭ ‬حتّى‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الاتحاد‭ ‬النيجيري‭ ‬إلى‭ ‬استبعاده‭ ‬واستدعاء‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬مهاجم‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬بونيفايس‭ ‬خضع‭ ‬‮«‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬علاج‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭. ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬الناجحة‭ ‬للاعب‭ ‬النيجيري‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬شاريتيه‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬أولريخ‭ ‬ستوكله‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬أيضًا‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ (‬التشيكي‭) ‬باتريك‭ ‬شيك‭ ‬و‭(‬البرازيلي‭) ‬أرثر”‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيعود‭ ‬بونيفايس‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وسيبدأ‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ +‬فيركشتات‭+‬،‭ ‬مركز‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬التابع‭ ‬لباير‭ ‬04”‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬بونيفايس‭ ‬الغائب‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬يشارك‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المغربي‭ ‬أمين‭ ‬عدلي،‭ ‬المدافع‭ ‬العاجي‭ ‬أوديلون‭ ‬كوسونو‭ ‬وإدمون‭ ‬تابسوبا‭ ‬من‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الإفريقية‭.‬

لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬الغيابات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تؤثّر‭ ‬كثيراً‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري،‭ ‬خاصةً‭ ‬بحضور‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بـ20‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭.‬


بايرن‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬

بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬المدوّي‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬حقّق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬مسافةٍ‭ ‬قريبةٍ‭ ‬من‭ ‬المتصدّر‭ ‬وله‭ ‬مباراة‭ ‬ناقصة‭ ‬أيضاً‭.‬

على‭ ‬أرضه،‭ ‬فاز‭ ‬البافاري‭ ‬بمبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهو‭ ‬يلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمواجهة‭ ‬هوفنهايم‭ ‬السابع‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خسارة‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬‭ ‬فرانتس‭ ‬بكنباور‭ ‬الذي‭ ‬توفيَ‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬جعله‭ ‬أقوى‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬وأشرف‭ ‬عليه‭ ‬لاحقاً‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعين‭ ‬رئيساً‭ ‬للنادي‭.‬

وسيغيب‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الإفريقية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬وغيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يفتقد‭ ‬الضيوف‭ ‬المالي‭ ‬ديادي‭ ‬ساماسيكو‭ ‬للسبب‭ ‬عينه‭.‬

ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬نجم‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬مباراته‭ ‬الـ500‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬طامحاً‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬توالياً‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬


دورتموند‭ ‬بـ»دمّ‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬فسخ‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬بعد‭ ‬سوء‭ ‬النتائج،‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬واصلت‭ ‬وضع‭ ‬ثقتها‭ ‬به‭ ‬وأعلنت‭ ‬تعيين‭ ‬اللاعبين‭ ‬السابقين‭ ‬التركي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬وسفين‭ ‬بندر‭ ‬لمساعدته‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬دورتموند‭ ‬‮«‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬دم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني”‭.‬

ويحتّل‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬حالياً‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬وهو‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬الأخير‭ ‬آملاً‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكّة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬تعادلاتٍ‭ ‬وخسارتين‭. ‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬تُشير‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬الجناح‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تألّق‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬الرحيل‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬وضعه‭ ‬خارج‭ ‬الحسابات‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المهمّة‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬ترزيتش،‭ ‬فإنه‭ ‬سيفتقد‭ ‬للمهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ ‬والمدافع‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ ‬لمشاركتهما‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬بلادهما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬

ويلتقي‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬السادس‭ ‬هادفاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفٍ‭ ‬تعرّض‭ ‬لست‭ ‬خساراتٍ‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ويحلّ‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثالث‭ ‬ضيفاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشغلادباخ‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬والاستمرار‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركزٍ‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل‭.‬


MENAFN11012024000055011008ID1107711633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث