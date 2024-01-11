ليفركوزن لبدء العام الجديد من حيث أنهى سابقه

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب) : يأمل باير ليفركوزن، الحالم باللقب الأول في تاريخه، بدء العام الجديد من حيث أنهى سابقه والإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ملاحقه بايرن ميونيخ حامل اللقب، وذلك حين يحلّ ضيفاً على أوغسبورغ السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب شابي ألونسو العطلة الشتوية التقليدية من دون أي هزيمة في 25 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 16 في الدوري، وهو مرشّح لمواصلة هذه السلسلة الرائعة على حساب أوغسبورغ الذي اكتفى بنقطة من مبارياته الثلاث الأخيرة قبل التوقّف.
وأنهى ليفركوزن العام بثلاثة انتصارات كبيرة على مولده النروجي (5-1) في مسابقة «يوروبا ليغ» وأينتراخت فرانكفورت (3-0) وبوخوم (4-0) في الدوري المحلي الذي حصد فيه 42 نقطة من أول 16 مباراة في انجاز تاريخي للنادي الذي بقي الوحيد بين أندية الدوري الألماني من دون هزيمة هذا الموسم.
لكن فريق ألونسو سيفتقد أحد أبرز أسلحته الفتاكة، المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الذي أصيب قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق السبت حتّى 11 فبراير، ما اضطر الاتحاد النيجيري إلى استبعاده واستدعاء تيريم موفي مهاجم نيس الفرنسي.
وقال ليفركوزن في بيان الأربعاء إن بونيفايس خضع «لعملية جراحية من أجل علاج إصابة في الفخذ تعرض لها خلال الفترة التي سبقت كأس الأمم الإفريقية. تم إجراء العملية الجراحية الناجحة للاعب النيجيري الدولي في مستشفى شاريتيه في برلين على يد البروفيسور الدكتور أولريخ ستوكله الذي أجرى أيضًا عملية جراحية لاثنين من لاعبي فريق باير (التشيكي) باتريك شيك و(البرازيلي) أرثر”.
وتابع «سيعود بونيفايس إلى ليفركوزن هذا الأسبوع وسيبدأ عملية إعادة التأهيل الاثنين في +فيركشتات+، مركز إعادة التأهيل والتدريب التابع لباير 04”.
ولن يكون بونيفايس الغائب الوحيد عن باير في المباريات المقبلة، إذ يشارك لاعب الوسط المغربي أمين عدلي، المدافع العاجي أوديلون كوسونو وإدمون تابسوبا من بوركينا فاسو في البطولة الإفريقية.
لكنّ هذه الغيابات قد لا تؤثّر كثيراً أمام الفريق الوحيد الذي لم يحافظ على نظافة شباكه منذ انطلاق الدوري، خاصةً بحضور فلوريان فيرتس الذي أنهى عام 2023 بـ20 تمريرة حاسمة، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى.
بايرن لمواصلة صحوته
بعد سقوطه المدوّي أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في المرحلة الرابعة عشرة، حقّق بايرن ميونخ ثلاثة انتصاراتٍ متتالية ضمن الدوري ودوري أبطال أوروبا، محافظاً على مسافةٍ قريبةٍ من المتصدّر وله مباراة ناقصة أيضاً.
على أرضه، فاز البافاري بمبارياته الخمس الأخيرة وهو يلعب مباراته الأولى هذا العام بمواجهة هوفنهايم السابع اليوم الجمعة على وقع خسارة «القيصر» فرانتس بكنباور الذي توفيَ الإثنين الماضي، وهو الذي ساعد بايرن في جعله أقوى نادٍ في بلاده بعدما لعب ضمن صفوفه 13 عاماً وأشرف عليه لاحقاً لفترة وجيزة قبل أن يُعين رئيساً للنادي.
وسيغيب المغربي نصير مزراوي لمشاركته في البطولة الإفريقية على الرغم من إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ نوفمبر، في حين يفتقد الضيوف المالي ديادي ساماسيكو للسبب عينه.
ومن المتوقّع أن يلعب نجم حراسة المرمى مانويل نوير مباراته الـ500 في مسيرته مع بايرن طامحاً إلى تغيير الأرقام في مواجهة هوفنهايم، حيث فشل بالحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين توالياً خلال آخر 11 مواجهة بين الفريقين.
دورتموند بـ»دمّ جديد»
على الرغم من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى إمكانية فسخ عقد المدرب إدين ترزيتش بعد سوء النتائج، فإن إدارة بوروسيا دورتموند واصلت وضع ثقتها به وأعلنت تعيين اللاعبين السابقين التركي نوري شاهين وسفين بندر لمساعدته.
وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي للنادي في بيان إن إدارة دورتموند «تبحث عن دم جديد في الجهاز الفني”.
ويحتّل دورتموند الذي ينافس دائماً على اللقب، المركز الخامس حالياً بفارق 15 نقطة عن ليفركوزن، وهو يحلّ ضيفاً غدا السبت على دارمشتات الأخير آملاً بالعودة إلى سكّة الانتصارات بعد أربعة تعادلاتٍ وخسارتين.
يأتي هذا التغيير في الجهاز الفني، وسط تقارير تُشير إلى إمكانية عودة الجناح الإنكليزي جايدون سانشو إلى الفريق بالإعارة من مانشستر يونايتد، وهو الذي تألّق في ألمانيا من 2017 إلى 2021 قبل الرحيل الى فريق وضعه خارج الحسابات لأسباب تأديبية.
وعلى الرغم من أن المهمّة لا تبدو صعبة على فريق ترزيتش، فإنه سيفتقد للمهاجم العاجي سيباستيان هالر والمدافع الجزائري رامي بن سبعيني لمشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كأس الأمم الإفريقية.
ويلتقي لايبزيغ الرابع مع أينتراخت فرانكفورت السادس هادفاً لتحقيق فوزه الخامس في آخر سبع مباريات على حساب ضيفٍ تعرّض لست خساراتٍ في آخر ثماني مباريات.
ويحلّ شتوتغارت الثالث ضيفاً ثقيلاً على بوروسيا مونشغلادباخ الثاني عشر في ختام مباريات المرحلة الأحد، آملاً في تحقيق فوزه الثاني توالياً والاستمرار بالحفاظ على مركزٍ ضمن الأربعة الأوائل.
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