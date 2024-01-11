سانشو يعود إلى بوروسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): عاد الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو إلى بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمس الخميس، بالإعارة من مانشستر يونايتد حتّى نهاية الموسم، بعد أقل من ثلاثة أعوامٍ على انتقاله إلى «الشياطين الحمر» مقابل 93 مليون دولار.
استُبعد سانشو (23 عاماً) عن يونايتد لمعظم الموسم منذ بدايته بعدما انتقد مدربه الهولندي إريك تن هاغ الذي برّر استبعاده عن مباراة خسرها الفريق أمام أرسنال 1-3 بأدائه السيئ في التدريبات.
واعتبر سانشو في سبتمبر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح «كبش فداء منذ فترة طويلة» في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج الفريق. ووجد نفسه منذ أربعة أشهر خارج الفريق الأول واكتفى بالتمارين مع فريق الشباب.
وحتّى قبل إشكاله مع مدربه، لم يرتقِ مستوى سانشو إلى حجم المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد لجلبه إلى «أولد ترافورد»، إذ اكتفى بتسجيل 12 هدفاً في 82 مباراة وعانى في إيجاد مركزٍ أساسيّ تحت قيادة المدرب السابق النروجي أولي غونار سولشاير، كما مع تن هاغ.
ويأمل سانشو في إعادة إحياء مسيرته بعد عودته إلى دورتموند حيث سطع نجمه كأحد نجوم أوروبا الصاعدين.
وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي للنادي في بيان «جايدون لاعب يصنع الفارق بكل تأكيد وأنا أتطلّع لأراه مجدداً بالأسود والأصفر».
وأضاف «هو يعرف هذه المدينة، هذا الملعب، جمهورنا ونادينا. على الرغم من أنه لم يلعب أي مباراة في الأشهر الماضية، نحن على ثقة بأنه سيندمج معنا بسرعة، يستعيد مستواه العالي ويستثمر إمكانياته لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا هذا الموسم».
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن الصفقة ستكلّف نحو 4.4 ملايين دولار، وأن سانشو وافق على عقدٍ يحصل بموجبه على 330 ألف دولار أسبوعياً.
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