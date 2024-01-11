سانشو يعود إلى بوروسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوامٍ‭ ‬على‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

استُبعد‭ ‬سانشو‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬عن‭ ‬يونايتد‭ ‬لمعظم‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬بعدما‭ ‬انتقد‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬برّر‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بأدائه‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

واعتبر‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تراجعت‭ ‬فيه‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭. ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬خارج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتمارين‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭.‬

وحتّى‭ ‬قبل‭ ‬إشكاله‭ ‬مع‭ ‬مدربه،‭ ‬لم‭ ‬يرتقِ‭ ‬مستوى‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لجلبه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬مباراة‭ ‬وعانى‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مركزٍ‭ ‬أساسيّ‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬النروجي‭ ‬أولي‭ ‬غونار‭ ‬سولشاير،‭ ‬كما‭ ‬مع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

ويأمل‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬حيث‭ ‬سطع‭ ‬نجمه‭ ‬كأحد‭ ‬نجوم‭ ‬أوروبا‭ ‬الصاعدين‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬جايدون‭ ‬لاعب‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬وأنا‭ ‬أتطلّع‭ ‬لأراه‭ ‬مجدداً‭ ‬بالأسود‭ ‬والأصفر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬يعرف‭ ‬هذه‭ ‬المدينة،‭ ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬جمهورنا‭ ‬ونادينا‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيندمج‭ ‬معنا‭ ‬بسرعة،‭ ‬يستعيد‭ ‬مستواه‭ ‬العالي‭ ‬ويستثمر‭ ‬إمكانياته‭ ‬لمساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬الصفقة‭ ‬ستكلّف‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وأن‭ ‬سانشو‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬عقدٍ‭ ‬يحصل‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬330‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أسبوعياً‭.‬











