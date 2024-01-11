Friday, 12 January 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سانشو يعود إلى بوروسيا

1/11/2024 7:24:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بالإعارة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوامٍ‭ ‬على‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬93‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

استُبعد‭ ‬سانشو‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬عن‭ ‬يونايتد‭ ‬لمعظم‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬بعدما‭ ‬انتقد‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬برّر‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بأدائه‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭.‬

واعتبر‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تراجعت‭ ‬فيه‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭. ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬خارج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتمارين‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭.‬

وحتّى‭ ‬قبل‭ ‬إشكاله‭ ‬مع‭ ‬مدربه،‭ ‬لم‭ ‬يرتقِ‭ ‬مستوى‭ ‬سانشو‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لجلبه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬82‭ ‬مباراة‭ ‬وعانى‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مركزٍ‭ ‬أساسيّ‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬النروجي‭ ‬أولي‭ ‬غونار‭ ‬سولشاير،‭ ‬كما‭ ‬مع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

ويأمل‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‭ ‬حيث‭ ‬سطع‭ ‬نجمه‭ ‬كأحد‭ ‬نجوم‭ ‬أوروبا‭ ‬الصاعدين‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬جايدون‭ ‬لاعب‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬وأنا‭ ‬أتطلّع‭ ‬لأراه‭ ‬مجدداً‭ ‬بالأسود‭ ‬والأصفر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬يعرف‭ ‬هذه‭ ‬المدينة،‭ ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬جمهورنا‭ ‬ونادينا‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأنه‭ ‬سيندمج‭ ‬معنا‭ ‬بسرعة،‭ ‬يستعيد‭ ‬مستواه‭ ‬العالي‭ ‬ويستثمر‭ ‬إمكانياته‭ ‬لمساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬الصفقة‭ ‬ستكلّف‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وأن‭ ‬سانشو‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬عقدٍ‭ ‬يحصل‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬330‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أسبوعياً‭.‬




MENAFN11012024000055011008ID1107711632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث