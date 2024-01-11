أنشيلوتي: فوزنا على أتلتيكو ((درس للأجيال القادمة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
عدّ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الفوز المثير 5 - 3 على الغريم أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية في السعودية، مساء أمس الأربعاء، «درساً للأجيال القادمة في عدم الاستسلام».
وتأخر ريال مدريد مرتين خلال الوقت الأصلي 1 - صفر، و3 - 2، قبل أن ينتزع التعادل 3 - 3 بهدف قاتل لداني كاربخال في الدقيقة 85، ثم سجّل هدفين في الوقت الإضافي عبر البديلين خوسيلو وإبراهيم دياز، وسينتظر مواجهة الفائز من برشلونة وأوساسونا على لقب السوبر في الرياض، الأحد المقبل.
وقال أنشيلوتي للصحافيين عن قمة مدريد: «كانت مذهلة، هذا الفريق لا يستسلم أبداً، وهذا درس للشبان، باتوا يعرفون ذلك بالفعل».
واشتهر ريال مدريد عبر تاريخه بالانتفاضات وتحقيق انتصارات بأهداف في الدقائق الأخيرة بعد تأخره في النتيجة، وكان أتلتيكو من ضحاياه بهذه الوسيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.
ورغم السيناريو المجنون للمباراة التي جرت في استاد «الأول بارك»، فإن المدرب الإيطالي حافظ على اتزانه بعد اللقاء، قائلاً: «أمامنا 4 أيام للتعافي من إرهاق شديد. مباراة محتدة ومتقلبة. لعب الفريقان بشكل رائع. كانت مواجهة مذهلة. الفوز في النهاية ليس جديداً علينا ومن جينات ريال مدريد».
وأضاف: «إنه درس للوجوه الجديدة، هذا الفريق لا يستسلم. نتمتع بثقة كبيرة وينخرط اللاعبون جميعاً في الانتصار وهكذا تُربح الألقاب».
وتابع المدرب الإيطالي: «أنا سعيد بالتأكيد، لكن يجب التحلي بالهدوء والثبات، تتبقى مباراة يجب الفوز بها».
ولم تطغَ فرحة الفوز على شعور أنشيلوتي «بالقلق» لاستقبال 3 أهداف.
وأوضح: «يقلقني كثيراً استقبالنا 3 أهداف، حدثت بعض الأخطاء، الهدف الثاني من غريزمان كان مذهلاً، لم يكن بإمكان (الحارس) كيبا منع الأهداف، في الهدف الثالث قفز موراتا وأزعجه قليلاً».
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