أنشيلوتي: فوزنا على أتلتيكو ((درس للأجيال القادمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

عدّ‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬الفوز‭ ‬المثير‭ ‬5‭ - ‬3‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬‮«‬درساً‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‮»‬‭.‬

وتأخر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬1‭ - ‬صفر،‭ ‬و3‭ - ‬2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬التعادل‭ ‬3‭ - ‬3‭ ‬بهدف‭ ‬قاتل‭ ‬لداني‭ ‬كاربخال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85،‭ ‬ثم‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬عبر‭ ‬البديلين‭ ‬خوسيلو‭ ‬وإبراهيم‭ ‬دياز،‭ ‬وسينتظر‭ ‬مواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬وأوساسونا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للصحافيين‭ ‬عن‭ ‬قمة‭ ‬مدريد‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مذهلة،‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يستسلم‭ ‬أبداً،‭ ‬وهذا‭ ‬درس‭ ‬للشبان،‭ ‬باتوا‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك‭ ‬بالفعل‮»‬‭.‬

واشتهر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عبر‭ ‬تاريخه‭ ‬بالانتفاضات‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصارات‭ ‬بأهداف‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬وكان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬من‭ ‬ضحاياه‭ ‬بهذه‭ ‬الوسيلة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2014‭.‬

ورغم‭ ‬السيناريو‭ ‬المجنون‭ ‬للمباراة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬اتزانه‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أمامنا‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬شديد‭. ‬مباراة‭ ‬محتدة‭ ‬ومتقلبة‭. ‬لعب‭ ‬الفريقان‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭. ‬كانت‭ ‬مواجهة‭ ‬مذهلة‭. ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ليس‭ ‬جديداً‭ ‬علينا‭ ‬ومن‭ ‬جينات‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬درس‭ ‬للوجوه‭ ‬الجديدة،‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يستسلم‭. ‬نتمتع‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬وينخرط‭ ‬اللاعبون‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬وهكذا‭ ‬تُربح‭ ‬الألقاب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬التحلي‭ ‬بالهدوء‭ ‬والثبات،‭ ‬تتبقى‭ ‬مباراة‭ ‬يجب‭ ‬الفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تطغَ‭ ‬فرحة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬شعور‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬بالقلق‮»‬‭ ‬لاستقبال‭ ‬3‭ ‬أهداف‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬يقلقني‭ ‬كثيراً‭ ‬استقبالنا‭ ‬3‭ ‬أهداف،‭ ‬حدثت‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء،‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬غريزمان‭ ‬كان‭ ‬مذهلاً،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكان‭ (‬الحارس‭) ‬كيبا‭ ‬منع‭ ‬الأهداف،‭ ‬في‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬قفز‭ ‬موراتا‭ ‬وأزعجه‭ ‬قليلاً‮»‬‭.‬



