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توخل يشيد بالراحل ((الاستثنائي)) و((المتواضع جداً)) بكنباور

1/11/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬بمزايا‭ ‬الأسطورة‭ ‬فرانتس‭ ‬بكنباور‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاماً،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬شخصه‭ ‬‮«‬الاستثنائي‮»‬‭ ‬و«تواضعه‭ ‬جداً‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬توخل‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نُشِرت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬من‭ ‬المذهل‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أنه‭ ‬متواضع‭ ‬جداً‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الكبير‭ ‬بـ«هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬الاستثنائي‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أو‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أذهلني‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬أنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬المتواضعة‭ ‬والهادئة‭ ‬رغم‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬الألقاب‭ ‬الممكنة‮»‬‭.‬

بكنباور،‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الشغوفة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬،‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬أعظم‭ ‬إنجازات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬وُلد‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الفرق‭ ‬العمرية‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لقيادة‭ ‬بايرن‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1965‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

قاد‭ ‬ألمانيا‭ ‬الغربية‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1974‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬عندما‭ ‬تغلّبت‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ميونيخ،‭ ‬ثم‭ ‬قاد‭ ‬كمدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬لرفع‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬1990‭.‬

حصل‭ ‬بكنباور‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أوروبي‭ ‬لعامي‭ ‬1972‭ ‬و1976‭. ‬شارك‭ ‬في‭ ‬424‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬وسجل‭ ‬44‭ ‬هدفًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬لإحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬هامبورغ‭ ‬ونيويورك‭ ‬كوزموس‭ ‬الأمريكي‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983‭.‬

أشرف‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ومرسيليا‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ففاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬والدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬وتسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬بايرن‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمامه‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭). ‬وبسبب‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية،‭ ‬نال‭ ‬بكنباور‭ ‬الإشادة‭ ‬والتنويه‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬الألماني‭ ‬و«أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬أعظم‭ ‬هدية‭. ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬الجميع‭ ‬بالقرب‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قريباً‭ ‬منه‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تعيين‭ ‬توخل‭ ‬مدرباً‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬وقاده‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الوصيف‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭. ‬واستبعد‭ ‬توخل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬بكنباور‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬و‮«‬أعني‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬بها،‭ ‬وأنه‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭. ‬كانت‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‭ ‬بمثابة‭ ‬ثورة‭. ‬الأناقة‭ ‬والالتزام‭. ‬الانتقال‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬عصرية‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬بكنباور‭ ‬‮«‬مهّد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬أجيال‭ ‬عديدة‭ ‬قادمة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬يلتقي‭ ‬بايرن‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تحيي‭ ‬جميع‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬بكنباور‭ ‬بدقيقة‭ ‬صمت‭ ‬قبل‭ ‬المباريات‭.‬

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