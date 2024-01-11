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انتهاء مشوار ريباكينا في أديلايد

1/11/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أديلايد‭ (‬أستراليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتهى‭ ‬مشوار‭ ‬الكازخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالمياً،‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬أديلايد‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬إيكاتيرينا‭ ‬ألكسندروفا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقاومة‭ ‬تذكر‭ ‬3-6‭ ‬و3‭-‬6‭.‬

ودخلت‭ ‬ريباكينا‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬المصنفة‭ ‬فيها‭ ‬أولى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فوزها‭ ‬الساحق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الثانية‭ ‬عالمياً‭ ‬6‭-‬0‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬خسرته‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭.‬

وكانت‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬تُمنّي‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تتحضر‭ ‬جيداً‭ ‬للبطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬لكنها‭ ‬سقطت‭ ‬عند‭ ‬العقبة‭ ‬الثانية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أديلايد‭ ‬بعدما‭ ‬أعفيت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬كريستينا‭ ‬بوسكا‭ ‬6-3‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

وبدت‭ ‬ريباكينا‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬مستواها‭ ‬واحتاجت‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬تحقق‭ ‬نقطتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تخلفت‭ ‬خلالها‭ ‬0‭-‬4،‭ ‬ثم‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬متخلّفةً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬0‭-‬5‭ ‬ما‭ ‬صعّب‭ ‬عليها‭ ‬مهمة‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬ومهّد‭ ‬لسقوطها‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬21‭ ‬عالمياً‭.‬

وأقرت‭ ‬ألكسندروفا‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬الكثير‭ (‬من‭ ‬ناحية‭ ‬إمكانية‭ ‬الفوز‭). ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬وإرسالي‭ (‬6‭ ‬إرسالات‭ ‬ساحقة‭) ‬ساعدني‭ ‬كثيراً‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وتلتقي‭ ‬الروسية‭ ‬البالغة‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬المصنفة‭ ‬سادسة‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬3‭.‬





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