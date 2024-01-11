انتهاء مشوار ريباكينا في أديلايد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أديلايد (أستراليا) - (أ ف ب): انتهى مشوار الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة عالمياً، عند الدور ربع النهائي لدورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب (500)، وذلك بخسارتها أمس الخميس أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا من دون مقاومة تذكر 3-6 و3-6.
ودخلت ريباكينا إلى الدورة المصنفة فيها أولى على خلفية فوزها الساحق يوم الأحد على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً 6-0 و6-3 في نهائي دورة بريزبين، وذلك في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي الذي خسرته الكازاخستانية بثلاث مجموعات.
وكانت بطلة ويمبلدون لعام 2022 تُمنّي النفس بأن تتحضر جيداً للبطولة الأسترالية التي تنطلق يوم الأحد، لكنها سقطت عند العقبة الثانية لها في أديلايد بعدما أعفيت من الدور الأول قبل الفوز في الثاني على الإسبانية كريستينا بوسكا 6-3 و7-5.
وبدت ريباكينا بعيدة كل البعد عن مستواها واحتاجت إلى 24 دقيقة كي تحقق نقطتها الأولى في المجموعة الأولى التي تخلفت خلالها 0-4، ثم وجدت نفسها متخلّفةً في الثانية 0-5 ما صعّب عليها مهمة العودة من بعيد ومهّد لسقوطها أمام المصنفة 21 عالمياً.
وأقرت ألكسندروفا: «إنني لم أتوقع الكثير (من ناحية إمكانية الفوز). حاولت أن ألعب كل نقطة وإرسالي (6 إرسالات ساحقة) ساعدني كثيراً اليوم».
وتلتقي الروسية البالغة 29 عاماً في نصف النهائي اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة سادسة التي عانت بعض الشيء لتخطي عقبة الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-5 و6-3.
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