سلتيكس يحسم موقعته مع تمبروولفز

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): حسم بوسطن سلتيكس الموقعة المرتقبة بين أفضل فريقين في المنطقتين الشرقية والغربية بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 127-120 بعد التمديد يوم الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، محافظاً بذلك على سجله المثالي بين جماهيره.
ودخل تمبروولفز اللقاء مع مضيفه الأسطوري باحثاً عن تحقيق فوزه الأول على الأخير في معقله منذ عام 2005 حين كان كيفن غارنيت أبرز نجومه قبل الانتقال لاحقاً الى سلتيكس ليقوده الى الفوز باللقب عام 2008.
لكن في ظل تألق سلتيكس بين جماهيره هذا الموسم، عجز تمبروولفز عن تحقيق هذا الأمر ومني بهزيمته الحادية عشرة للموسم، فيما حقق مضيفه انتصاره الثامن عشر من أصل 18 مباراة خاضها على أرضه منذ بداية الموسم في انجاز تاريخي بالنسبة إلى النادي الفائز باللقب 17 مرة، آخرها عام 2008 حين كان أسطورة مينيسوتا غارنيت في صفوفه.
وتفوق الفريق الحالي على ما حققه فريق موسم 1957-1958 حين فاز بالمباريات البيتية الـ17 الأولى، على أمل التفوق أو أقله السير على خطى فريق موسم 1985-1986 الذي فاز بأربعين من أصل 41 مباراة خاضها في بوسطن.
وبالمجمل، حقق سلتيكس فوزه الخامس والعشرين توالياً على أرضه في الموسم المنتظم، امتداداً من مارس الماضي، علماً أنه خسر على أرضه خلال هذه الفترة في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بينها المباراة السابعة الحاسمة من نهائي المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت.
«أنت تعيش من أجل هذه اللحظات»
ويدين سلتيكس بفوزه التاسع والعشرين في 37 مباراة وتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية وابتعاده بفارق ثلاث مباريات عن تمبروولفز في صراعهما على صدارة الترتيب العام لجايسون تايتوم بشكل خاص، إذ سجل 45 نقطة، بينها 14 في الربع الرابع و12 في الشوط الإضافي من أصل 16 نقطة سجلها فريقه.
وبالنسبة إلى تايتوم «أنت تعيش من أجل هذه اللحظات. تريد أن تفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل مساعدة فريقك. لم أشأ أن نخسر على أرضنا للمرة الأولى. مازلنا من دون هزيمة. الجمهور ساندنا والطاقة منحتنا الاندفاع. كانت مباراة ممتعة في نهايتها».
وسجل جايلن براون 35 نقطة و11 متابعة وأسهم جرو هوليداي بـ12 فقط، لكن ثلاثيته بعد متابعة هجومية من ديريك وايت منحت فريقه التقدم 111-109 في آخر 26 ثانية من الربع الرابع الذي أنهاه سلتيكس بـ14 نقطة متتالية مقابل ثلاث فقط لضيفه، ما سمح له بالعودة من بعيد.
وأدرك أنتوني إدواردز التعادل لتمبروولفز من رميتين حرتين، ثم حصل تايتوم على فرصة خطف الفوز في الثانية الأخيرة لكن محاولته باءت بالفشل، ليحتكم الفريقان الى شوط إضافي، على غرار ما حصل في مواجهتهما الأخيرة حين خرج مينيسوتا منتصراً على أرضه في نوفمبر.
وكان إدواردز أفضل لاعبي الضيوف بتسجيله 29 نقطة وأضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 25 مع 13 متابعة لتمبروولفز الذي وصل في فترة بعد الظهر إلى بوسطن بسبب الأحوال الجوية التي منعته من السفر يوم الثلاثاء.
وفي أبرز المباريات الأخرى، استفاد أتلانتا هوكس من افتقاد ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز نجمه الكاميروني جويل إمبيد للمباراة الثانية توالياً بسبب ورم في ركبته اليسرى، من أجل إلحاق الهزيمة الثالثة عشرة بثالث المنطقة الشرقية بالفوز عليه 139-132 بعد التمديد، وذلك بفضل جايلن جونسون الذي أدرك التعادل برميتين حرتين في الشوط الإضافي ثم سجل ثلاثية التقدم في آخر 39 ثانية.
وأنهى جونسون اللقاء بـ25 نقطة، بينها أيضاً رميتان حرتان في آخر 13 ثانية من الشوط الإضافي، مع 16 متابعة و7 تمريرات حاسمة في الفوز الخامس عشر فقط لهوكس، فيما كان تايريس ماكسي الأفضل في صفوف سيكسرز بـ35 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة قبل أن يخرج بالخطأ السادس في آخر 1.44 دقيقة من الشوط الإضافي.
«تريبل دابل» لويمبانياما
وحقق يوتا جاز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة وجاء على حساب ضيفه دنفر ناغتس حامل اللقب 124-111 بفضل جهود جوردان كلاركسون (27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة).
ويأتي الفوز على حامل اللقب بعد انتصارين آخرين على فريقين من العيار الثقيل هما فيلادلفيا وميلووكي باكس خارج الديار، وذلك في سلسلة من ثلاث مباريات في خمسة أيام فقط.
ولعب الفنلندي لاوري ماركانن (26 نقطة مع 12 متابعة) وكولي سيكستون (22) دوراً مهماً في لقاء نجح جاز خلاله في 55 بالمائة من محاولته، فيما كان الصربي نيكولا يوكيتش (27 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة) الأفضل في صفوف ناغتس القادم من ستة انتصارات متتالية خارج الديار.
وحقق «المبتدئ» الفرنسي فيكتور ويمبانياما ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» لأول مرة بتسجيله 16 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود سان أنتونيو سبيرز لفوز كاسح على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 130-108.
وحقق الفرنسي هذه الأرقام في غضون 21 دقيقة فقط، في إنجاز لا يتفوق عليه سوى راسل وستبروك الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة في النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة خلال 20 دقيقة في الملعب عام 2014 مع أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وخرج لاعبو غولدن ستايت ووريرز من ملعبهم تحت صافرات الاستهجان بعد خسارة مذلة أمام نيو أورليانز بيليكانز 105-141
وبفضل 29 نقطة لكل من كواي لينارد وبول جورج الذي سجل 15 منها في الربع الأخير، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزه السادس عشر في 19 مباراة خاضها منذ الأول من ديسمبر، وجاء على حساب ضيفه تورونتو رابتورز 126-120.
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