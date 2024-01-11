سلتيكس يحسم موقعته مع تمبروولفز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬الموقعة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬127‭-‬120‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬محافظاً‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭.‬

ودخل‭ ‬تمبروولفز‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الأسطوري‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬كيفن‭ ‬غارنيت‭ ‬أبرز‭ ‬نجومه‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬لاحقاً‭ ‬الى‭ ‬سلتيكس‭ ‬ليقوده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬سلتيكس‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عجز‭ ‬تمبروولفز‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ومني‭ ‬بهزيمته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للموسم،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬مضيفه‭ ‬انتصاره‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬17‭ ‬مرة،‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أسطورة‭ ‬مينيسوتا‭ ‬غارنيت‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬

وتفوق‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬موسم‭ ‬1957‭-‬1958‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬بالمباريات‭ ‬البيتية‭ ‬الـ17‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬التفوق‭ ‬أو‭ ‬أقله‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬فريق‭ ‬موسم‭ ‬1985-1986‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأربعين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬41‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭.‬

وبالمجمل،‭ ‬حقق‭ ‬سلتيكس‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم،‭ ‬امتداداً‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬،‭ ‬بينها‭ ‬المباراة‭ ‬السابعة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬أمام‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭.‬





‮«‬أنت‭ ‬تعيش‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‮»‬‭ ‬

ويدين‭ ‬سلتيكس‭ ‬بفوزه‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬مباراة‭ ‬وتعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬وابتعاده‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬عن‭ ‬تمبروولفز‭ ‬في‭ ‬صراعهما‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لجايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬45‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬و12‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬سجلها‭ ‬فريقه‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تايتوم‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬تعيش‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭. ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬فريقك‭. ‬لم‭ ‬أشأ‭ ‬أن‭ ‬نخسر‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬مازلنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭. ‬الجمهور‭ ‬ساندنا‭ ‬والطاقة‭ ‬منحتنا‭ ‬الاندفاع‭. ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬نهايتها‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭ ‬وأسهم‭ ‬جرو‭ ‬هوليداي‭ ‬بـ12‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬ثلاثيته‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬منحت‭ ‬فريقه‭ ‬التقدم‭ ‬111‭-‬109‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬26‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬سلتيكس‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬فقط‭ ‬لضيفه،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭.‬

وأدرك‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬التعادل‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬من‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين،‭ ‬ثم‭ ‬حصل‭ ‬تايتوم‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكن‭ ‬محاولته‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل،‭ ‬ليحتكم‭ ‬الفريقان‭ ‬الى‭ ‬شوط‭ ‬إضافي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬مينيسوتا‭ ‬منتصراً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

وكان‭ ‬إدواردز‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الضيوف‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬25‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬لتمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬إلى‭ ‬بوسطن‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬منعته‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬استفاد‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬من‭ ‬افتقاد‭ ‬ضيفه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬نجمه‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬بسبب‭ ‬ورم‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬بثالث‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬139‭-‬132‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬جايلن‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬برميتين‭ ‬حرتين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬39‭ ‬ثانية‭.‬

وأنهى‭ ‬جونسون‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ25‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬أيضاً‭ ‬رميتان‭ ‬حرتان‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي،‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬فقط‭ ‬لهوكس،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تايريس‭ ‬ماكسي‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سيكسرز‭ ‬بـ35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بالخطأ‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬1.44‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭.‬





‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬لويمبانياما‭ ‬

وحقق‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬فوزه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬124‭-‬111‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬جوردان‭ ‬كلاركسون‭ (‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭).‬

ويأتي‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬انتصارين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬هما‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬وميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭.‬

ولعب‭ ‬الفنلندي‭ ‬لاوري‭ ‬ماركانن‭ (‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭) ‬وكولي‭ ‬سيكستون‭ (‬22‭) ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬نجح‭ ‬جاز‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬55‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬محاولته،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ (‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناغتس‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭.‬

وحقق‭ ‬‮«‬المبتدئ‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بتسجيله‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليقود‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬لفوز‭ ‬كاسح‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الجريح‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬130‭-‬108‭.‬

وحقق‭ ‬الفرنسي‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬21‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬لا‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬والمتابعات‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬مع‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭.‬

وخرج‭ ‬لاعبو‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬من‭ ‬ملعبهم‭ ‬تحت‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬105‭-‬141‭ ‬

وبفضل‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬كواي‭ ‬لينارد‭ ‬وبول‭ ‬جورج‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬حقق‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬126‭-‬120‭.‬