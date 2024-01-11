الراجحي ينسحب من دكار السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (واس): اضطر السائق السعودي يزيد الراجحي المتصدر لرالي دكار السعودية 2024 الانسحاب أمس، بعد تعرض مركبته «تويوتا هايلوكس» لحادث انقلاب خلال المرحلة السادسة في الربع الخالي التي تعد أصعب وأقسى المراحل، وتمتد إلى 48 ساعة، بمسافةٍ تبلغ 818 كلم.
وسجَّل السائق السعودي يزيد الراجحي نتيجة مُشرِّفة وأداء مميزاً في منافسات رالي داكار السعودية 2024، الذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، وكان الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك قد خرجا من الحادث سالِمين وبحالة جيدة، بعد اجتياز 51 كيلومتراً من القسم الأول من المرحلة التي تسمى بالكرونو 48.
وقد كان السائق الراجحي متصدراً الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة، مبتعداً بـ 9 دقائق و3 ثوانٍ عن القطري ناصر العطية.
MENAFN11012024000055011008ID1107711627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.