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الراجحي ينسحب من دكار السعودية

1/11/2024 7:23:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬واس‭): ‬اضطر‭ ‬السائق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬المتصدر‭ ‬لرالي‭ ‬دكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024‭ ‬الانسحاب‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬مركبته‭ ‬‮«‬تويوتا‭ ‬هايلوكس‮»‬‭ ‬لحادث‭ ‬انقلاب‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الخالي‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أصعب‭ ‬وأقسى‭ ‬المراحل،‭ ‬وتمتد‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬بمسافةٍ‭ ‬تبلغ‭ ‬818‭ ‬كلم‭.‬

‭ ‬وسجَّل‭ ‬السائق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬نتيجة‭ ‬مُشرِّفة‭ ‬وأداء‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وكان‭ ‬الراجحي‭ ‬وملّاحه‭ ‬الألماني‭ ‬تيمو‭ ‬غوتشالك‭ ‬قد‭ ‬خرجا‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬سالِمين‭ ‬وبحالة‭ ‬جيدة،‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬51‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬بالكرونو‭ ‬48‭.‬

وقد‭ ‬كان‭ ‬السائق‭ ‬الراجحي‭ ‬متصدراً‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة،‭ ‬مبتعداً‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬دقائق‭ ‬و3‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عن‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭.‬


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