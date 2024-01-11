القرعــة تضـع ديوكـوفيتش على مسـار مـوراي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول الساعي إلى لقبه الكبير الخامس والعشرين، احتمال لقاء البريطاني المتوج بثلاثة ألقاب كبرى أندي موراي في الدور الثالث ووصيف العام الماضي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ربع النهائي والإيطالي يانيك سينر في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بحسب القرعة التي سُحِبت أمس الخميس.
ويبدأ الصربي مسعاه نحو الاحتفاظ بلقب البطولة المقررة بين 14 و28 الحالي وتتويجه الحادي عشر على ملاعب ملبورن بمواجهة سهلة ضد لاعب صاعد من التصفيات أو ضد «خاسر محظوظ»، لكن ذيول الإصابة تخيم على مشواره بعدما عانى من معصمه في مشاركته الأخيرة في كأس يونايتد ما تسبب بخسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور.
وتوج الصربي البالغ 36 عاماً باللقب العام الماضي بعد فوزه في النهائي على تسيتسيباس، قبل أن يضيف بعدها لقبي بطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية، فيما خسر نهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.
ومن جهته، سيكون تسيتيسباس أمام مهمة صعبة في محاولته تكرار انجاز العام الماضي، إذ يبدأ مشواره ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني قبل مواجهة محتملة في ربع النهائي مع ديوكوفيتش.
وبدوره، يبدأ ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً حملته في البطولة الأسترالية التي لم يذهب فيها أبعد من الدور الثالث في مشاركتيه السابقتين، بمواجهة الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه، فيما يبدو الروسي دانيل مدفيديف، المصنف ثالثاً ووصيف عامي 2021 و2022، أمام مهمة سهلة في مستهل المشوار بما أنه يلاقي لاعباً صاعداً من التصفيات مع احتمال لقاء صعب في الدور الثالث ضد الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم الذي يخوض اختباراً صعباً في الدور الأول ضد النمسوي دومينيك تيم.
وخلافاً لديوكوفيتش، تبدأ المنصفة أولى عند السيدات البولندية إيغا شفيونتيك رحلتها نحو لقب أول في ملبورن وخامس في البطولات الأربع الكبرى باختبار شاق ضد الأمريكية صوفيا كينن، وذلك في إعادة لنهائي بطولة رولان غاروس 2020 الذي خاضته الأخيرة بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة في بداية ذلك العام.
ولن تكون المهمة أسهل في الدور الثاني بالنسبة إلى الفائزة بينهما، إذ تلتقي الألمانية أنجليك كيربر بطلة 2016 أو الأمريكية الأخرى دانييل كولينز وصيفة 2022.
وفي أول اختبار لها في بطولة كبرى منذ خروجها من الدور الأول لفلاشينغ ميدوز عام 2022، تخوض اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة باللقب مرتين، اختباراً شاقاً في الدور الأول ضد الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 16 عالمياً، على غرار الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة عالمياً ووصيفة العام الماضي التي تواجه في الدور الأول التشيكية كارولينا بليشكوفا.
وفي المقابل، ستكون المصنفة ثانية وبطلة العام الماضي البيلاروسية أرينا سابالينكا، القادمة من خسارة قاسية أمام ريباكينا في نهائي دورة بريزبين (0-6 و3-6)، أمام مهمة أسهل بكثير ضد لاعبة صاعدة من التصفيات.
MENAFN11012024000055011008ID1107711626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.