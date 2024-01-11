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القرعــة تضـع ديوكـوفيتش على مسـار مـوراي

1/11/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين،‭ ‬احتمال‭ ‬لقاء‭ ‬البريطاني‭ ‬المتوج‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬أندي‭ ‬موراي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬ووصيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬سُحِبت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ويبدأ‭ ‬الصربي‭ ‬مسعاه‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و28‭ ‬الحالي‭ ‬وتتويجه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ملبورن‭ ‬بمواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬ضد‭ ‬لاعب‭ ‬صاعد‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬أو‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬خاسر‭ ‬محظوظ‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذيول‭ ‬الإصابة‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬مشواره‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬معصمه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭.‬

وتوج‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬باللقب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬بعدها‭ ‬لقبي‭ ‬بطولتي‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الفرنسية‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬سيكون‭ ‬تسيتيسباس‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬تكرار‭ ‬انجاز‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬ضد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬بيريتيني‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وبدوره،‭ ‬يبدأ‭ ‬ألكاراس،‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬فيها‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركتيه‭ ‬السابقتين،‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬ريشار‭ ‬غاسكيه،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬الروسي‭ ‬دانيل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬ووصيف‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المشوار‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬يلاقي‭ ‬لاعباً‭ ‬صاعداً‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬لقاء‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬ضد‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭-‬أوجيه‭ ‬ألياسيم‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬النمسوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭.‬

وخلافاً‭ ‬لديوكوفيتش،‭ ‬تبدأ‭ ‬المنصفة‭ ‬أولى‭ ‬عند‭ ‬السيدات‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬لقب‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬وخامس‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬باختبار‭ ‬شاق‭ ‬ضد‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬2020‭ ‬الذي‭ ‬خاضته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬بطلة‭ ‬لأستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬المهمة‭ ‬أسهل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزة‭ ‬بينهما،‭ ‬إذ‭ ‬تلتقي‭ ‬الألمانية‭ ‬أنجليك‭ ‬كيربر‭ ‬بطلة‭ ‬2016‭ ‬أو‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخرى‭ ‬دانييل‭ ‬كولينز‭ ‬وصيفة‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬منذ‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تخوض‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين،‭ ‬اختباراً‭ ‬شاقاً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ضد‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬المصنفة‭ ‬16‭ ‬عالمياً،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكازخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬الثالثة‭ ‬عالمياً‭ ‬ووصيفة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬بليشكوفا‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ستكون‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬وبطلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬ريباكينا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ (‬0-6‭ ‬و3‭-‬6‭)‬،‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬أسهل‭ ‬بكثير‭ ‬ضد‭ ‬لاعبة‭ ‬صاعدة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬

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