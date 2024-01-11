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((سنة واحدة)) ربما..

1/11/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ستوكهولم‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬السويدي‭ ‬سفن‭-‬غوران‭ ‬إريكسون،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬السابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬البنكرياس،‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬ربما‮»‬‭ ‬ليعيش‭. ‬وكان‭ ‬إريكسون‭ (‬75‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬ووصل‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬و2006،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬أنه‭ ‬سيبتعد‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬العلني‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬للإذاعة‭ ‬الوطنية‭ ‬السويدية‭: ‬‮«‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬مرضٍ‭ ‬سيئ‭. ‬الكل‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سرطان،‭ ‬وهو‭ ‬كذلك‭. ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أحارب‭ ‬أطول‭ ‬فترةٍ‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طبيبه‭ ‬أبلغه‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬بأفضل‭ ‬الأحوال‭ (‬للعيش‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬بقليل‭ ‬بأسوأ‭ ‬الأحوال‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تخدع‭ ‬عقلك‮»‬‭. ‬وبدأ‭ ‬إريكسون‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬كمدافع،‭ ‬ليُشرف‭ ‬على‭ ‬دييغيرفوش‭ ‬المحلّي‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاتٍ‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬الدُّنيا،‭ ‬لينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مواطنه‭ ‬غوتبورغ،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرّتين‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وخطف‭ ‬أنظار‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬فتنقّل‭ ‬لاحقاً‭ ‬بين‭ ‬أنديةٍ‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ (‬مرّتين‭)‬،‭ ‬روما،‭ ‬فيورنتينا،‭ ‬سمبدوريا‭ ‬ولاتسيو‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬مهمة‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وقال‭ ‬السويدي‭: ‬‮«‬يُمكنني‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭ (‬المرض‭) ‬طوال‭ ‬الوقت،‭ ‬أجلس‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬وأكتئب،‭ ‬أشعر‭ ‬بسوء‭ ‬الحظ‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬بي‭ ‬الأمر‭ ‬هكذا‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬الإيجابيات‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تدفن‭ ‬نفسك‭ ‬بسبب‭ ‬المِحَن‭. ‬هذه‭ ‬أكبر‭ ‬مِحنة‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬لكن‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الإيجابيات‭ ‬منها‮»‬‭. ‬وبات‭ ‬إريكسون‭ ‬أوّل‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬يقود‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُكمل‭ ‬مسيرته‭ ‬بتدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وليستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتخبات‭ ‬المكسيك‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬والفلبين،‭ ‬كما‭ ‬أنديةٍ‭ ‬صينية‭.‬

وتوّج‭ ‬السويدي‭ ‬بكأس‭ ‬الكؤوس‭ ‬الأوروبية‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ (‬1999‭) ‬كما‭ ‬الدوري‭ (‬1999-2000‭) ‬وكأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ (‬مرة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬وسمبدوريا‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭.‬

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