(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ستوكهولم - (أ ف ب): أعلن السويدي سفن-غوران إريكسون، مدرب منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، أمس الخميس تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس، وأن لديه «سنة واحدة ربما» ليعيش. وكان إريكسون (75 عاماً) الذي أشرف على عددٍ من الأندية والمنتخبات ووصل مع إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين في 2002 و2006، أعلن في فبراير 2023 أنه سيبتعد عن الظهور العلني «بسبب مشكلات صحية».
وقال للإذاعة الوطنية السويدية: «الكل يعلم أني أعاني من مرضٍ سيئ. الكل يعتقد أنه سرطان، وهو كذلك. لكن يجب أن أحارب أطول فترةٍ ممكنة».
وأشار إلى أن طبيبه أبلغه أن لديه «سنة واحدة بأفضل الأحوال (للعيش)، أو أقل بقليل بأسوأ الأحوال». وأضاف: «عليك أن تخدع عقلك». وبدأ إريكسون مسيرته التدريبية عام 1977 بعدما لعب كمدافع، ليُشرف على دييغيرفوش المحلّي حيث حقق نجاحاتٍ معه في الدوريات الدُّنيا، لينتقل إلى مواطنه غوتبورغ، حيث فاز بلقب الدوري مرّتين وكأس الاتحاد الأوروبي.
وخطف أنظار الأندية الكبيرة، فتنقّل لاحقاً بين أنديةٍ بارزة مثل بنفيكا البرتغالي (مرّتين)، روما، فيورنتينا، سمبدوريا ولاتسيو في إيطاليا، قبل أن يتسلم مهمة تدريب المنتخب الإنكليزي.
وقال السويدي: «يُمكنني أن أفكر فيه (المرض) طوال الوقت، أجلس في المنزل وأكتئب، أشعر بسوء الحظ ومثل هذه الأمور. أعتقد أن من السهل أن ينتهي بي الأمر هكذا». وتابع: «عليك أن ترى الإيجابيات».
وأردف: «لا تدفن نفسك بسبب المِحَن. هذه أكبر مِحنة بالتأكيد، لكن حاول أن تحصل على الإيجابيات منها». وبات إريكسون أوّل مدرب أجنبي يقود «الأسود الثلاثة»، قبل أن يُكمل مسيرته بتدريب مانشستر سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، بالإضافة إلى منتخبات المكسيك وساحل العاج والفلبين، كما أنديةٍ صينية.
وتوّج السويدي بكأس الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو (1999) كما الدوري (1999-2000) وكأس إيطاليا أربع مرات (مرة مع كل من روما وسمبدوريا)، كما الكأس السوبر الإيطالية والكأس السوبر الأوروبية.
MENAFN11012024000055011008ID1107711625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.