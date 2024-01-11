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ياماشيتا أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا

1/11/2024 7:23:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستنال‭ ‬الحكمة‭ ‬اليابانية‭ ‬يوشيمي‭ ‬ياماشيتا‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬والهند‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬68‭ ‬عاماً‭.‬

وياماشيتا‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬حكمات‭ ‬رائدات‭ ‬يشاركن‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬

وسيعاون‭ ‬ياماشيتا‭ ‬في‭ ‬مهمتها،‭ ‬مواطنتاها‭ ‬ماكوتو‭ ‬بوزونو‭ ‬وناومي‭ ‬تيشيروغي،‭ ‬وهن‭ ‬يشكلن‭ ‬ثلاثياً‭ ‬شهيرا‭ ‬صنعن‭ ‬التاريخ‭ ‬كأول‭ ‬حكمات‭ ‬أشرفن‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ (‬2019‭)‬،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ (‬2022‭) ‬وبطولة‭ ‬اليابان‭ (‬2023‭).‬

حصلت‭ ‬ياماشيتا،‭ ‬أول‭ ‬حكمة‭ ‬محترفة‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬واصلت‭ ‬تحطيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحواجز‭.‬

كانت‭ ‬ياماشيتا‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تدير‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وكانت‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬حكمات‭ ‬تم‭ ‬تعيينهن‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أيضا،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

كانت‭ ‬ياماشيتا‭ ‬هي‭ ‬الحكم‭ ‬الرئيس‭ ‬للمباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬أدارت‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬وعملت‭ ‬كحكم‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬ثاني‭ ‬بطولة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ (‬2020‭). ‬




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