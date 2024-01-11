تركيا: نرغب في تحقيق العدالة بالدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب وفد برلماني تركي توجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، عن رغبتهم في اكتمال المحاكمة بأقرب وقت وتحقيق العدالة.
وفي وقت سابق الخميس، بدأت العدل الدولية (في لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11012024000208011052ID1107711593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.