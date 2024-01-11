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تركيا: نرغب في تحقيق العدالة بالدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

1/11/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب وفد برلماني تركي توجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، عن رغبتهم في اكتمال المحاكمة بأقرب وقت وتحقيق العدالة.
وفي وقت سابق الخميس، بدأت العدل الدولية (في لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

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