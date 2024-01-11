الأزهر يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الأزهر الشريف في مصر، الخميس، تأييده لموقف جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل".
وقال في بيان: "يُعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية".
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