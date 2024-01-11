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الأزهر يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

1/11/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الأزهر الشريف في مصر، الخميس، تأييده لموقف جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل".
وقال في بيان: "يُعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية".

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