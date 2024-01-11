Friday, 12 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسم جنوب إفريقيا يتصدر الأعلى تفاعلا على منصة إكس

1/11/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تصدر وسم "جنوب إفريقيا" قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في عدد من البلدان العربية والأجنبية، وسط تفاعل واسع من الناشطين.

جاء ذلك بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي غربي هولندا، اليوم الخميس.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار ألبوم ليست

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11012024000208011052ID1107711591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث