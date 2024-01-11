وسم جنوب إفريقيا يتصدر الأعلى تفاعلا على منصة إكس

وسم جنوب إفريقيا يتصدر الأعلى تفاعلا على منصة إكس
التاريخ
1/11/2024 7:17:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تصدر وسم "جنوب إفريقيا" قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في عدد من البلدان العربية والأجنبية، وسط تفاعل واسع من الناشطين.
جاء ذلك بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي غربي هولندا، اليوم الخميس.
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