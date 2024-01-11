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التعاون الإسلامي: نثمن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

1/11/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمنت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة) الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، لارتكابها "جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
ورحبت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم الاحتلال، بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع "جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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