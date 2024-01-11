تونسيون يتجمهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا دعما لها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجمهر عشرات التونسيين، الخميس، أمام سفارة جنوب إفريقيا بالعاصمة تونس، دعما للدعوى التي رفعتها الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية، لمحاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
واعتبر المشاركون أن مثول "إسرائيل" اليوم الخميس أمام العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، "انتصار سياسي".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11012024000208011052ID1107711589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.