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تونسيون يتجمهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا دعما لها

1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجمهر عشرات التونسيين، الخميس، أمام سفارة جنوب إفريقيا بالعاصمة تونس، دعما للدعوى التي رفعتها الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية، لمحاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
واعتبر المشاركون أن مثول "إسرائيل" اليوم الخميس أمام العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، "انتصار سياسي".

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