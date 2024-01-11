قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم
التاريخ
1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر صحفية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم .
وذكرت أن قوات الاحتلال نفذت اقتحاما واسعا لمدينة طولكرم من بوابة مستوطنة نيتساني عوز.
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