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قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر صحفية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم .
وذكرت أن قوات الاحتلال نفذت اقتحاما واسعا لمدينة طولكرم من بوابة مستوطنة نيتساني عوز.

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