Friday, 12 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تجري محادثات مع حماس لإدخال أدوية للاسرى الاسرائيليين

1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مصدر مطلع، لم تسمه، بأن قطر تجري مباحثات مع قادة حماس من أجل إدخال أدوية للأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المباحثات تتضمن بحث نوعية الأدوية والكميات المطلوبة وطريقة الحصول عليها؛ كما جرى عقد مباحثات مع منظمات دولية من أجل أن تأخذ دورا في إدخال الأدوية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11012024000208011052ID1107711587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث