قطر تجري محادثات مع حماس لإدخال أدوية للاسرى الاسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مصدر مطلع، لم تسمه، بأن قطر تجري مباحثات مع قادة حماس من أجل إدخال أدوية للأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المباحثات تتضمن بحث نوعية الأدوية والكميات المطلوبة وطريقة الحصول عليها؛ كما جرى عقد مباحثات مع منظمات دولية من أجل أن تأخذ دورا في إدخال الأدوية.
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