تطورات المنخفض الجوي السائد في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان اخر الصور الملتقطة لرادار الطقس كشفت ان مناطق في اربد وعجلون وجرش والعاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك والمفرق تشهد حاليا هطولات مطرية ما بين الخفيفة الى المتوسطة .

وبحسب الادارة تبقى الاجواء يوم الجمعة باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المنطقة الشرقية، تكون غزيرة احيانا ويصحبها الرعد خاصة في أجزاء من شمال المملكة، بينما تهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

اما في ساعات الليل فتضعف فرصة الهطول في أغلب المناطق باستثناء الشمالية تبقى فرصة لهطول الأمطار بين الحين و الأخر.

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