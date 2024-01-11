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رويترز: الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الحوثيون في اليمن، فجر الجمعة، تعرض العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره موقع تابع للحوثيين على منصة (تليغرام).


ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

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