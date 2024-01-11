رويترز: الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

رويترز: الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن
التاريخ
1/11/2024 7:17:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الحوثيون في اليمن، فجر الجمعة، تعرض العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة لضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لما نشره موقع تابع للحوثيين على منصة (تليغرام).
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
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