فُرِجت فقد شرّقنا وغرّبنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬أولئك‭ ‬العشرة‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬العرب،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬العربي‭ ‬يهوى‭ ‬التناسل‭ ‬والتكاثر‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومن‭ ‬غيره‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬ينجب‭ ‬بكثافة‭ ‬تجارية‭. ‬وياما‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬العربي‭ ‬إذا‭ ‬وجد‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬يبدع‭ ‬ويتفوق‭: ‬انظروا‭.. ‬هؤلاء‭ ‬عشرة‭ ‬رجال،‭ ‬وجد‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تستأهل‮»‬‭ ‬فأنجب‭ ‬منها‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين،‭ ‬والدليل‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ساخطين‭ ‬ومحبطين‭ ‬هو‭ ‬أنهم‭ ‬غرسوا‭ ‬في‭ ‬أبنائهم‭ ‬وأحفادهم‭ ‬كرها‭ ‬شديدا‭ ‬للعرب،‭ ‬ويفسر‭ ‬هذا‭ ‬الجحود‭ ‬والعقوق‭ ‬الذي‭ ‬نلمسه‭ ‬في‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬فبرغم‭ ‬أنهم‭ ‬منا‭ ‬وفينا‭ ‬فإنهم‭ ‬يطيقون‭ ‬العمى‭ ‬ولا‭ ‬يطيقوننا‭. ‬ولهذا‭ ‬تصفق‭ ‬حكوماتهم‭ ‬اليوم‭ ‬للمجازر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العِزّة‭.‬

المهم‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬فرجت‮»‬‭ ‬فطالما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬صلة‭ ‬دم‭ ‬وقرابة‭ ‬بيننا‭ ‬والأوروبيين،‭ ‬ولأن‭ ‬الدم‭ ‬أثقل‭ ‬من‭ ‬الماء،‭ ‬فمن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬قلوب‭ ‬الأوروبيين‭ ‬ستحن‭ ‬علينا،‭ ‬ويصبح‭ ‬بيننا‭ ‬تطبيع‭ ‬وتكامل،‭ ‬ونتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬سعادة‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬سعادة‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مقدور‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬دون‭ ‬تأشيرة‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬زوجة‭ ‬من‭ ‬بنات‭ ‬العم‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬النسل،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬فإن‭ ‬قرابتنا‭ ‬لأهل‭ ‬أوروبا‭ ‬تضع‭ ‬علينا‭ ‬قيدا‭ ‬أخلاقيا‭ ‬ثقيلا‭: ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬والجماعة‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬لممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬‮«‬المعهودة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬تشدنا‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬ويا‭ ‬ويل‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬تطاولت‭ ‬علينا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬الأوروبيون‭ ‬بوشائج‭ ‬القرابة‭ ‬بيننا‭ ‬ويصبح‭ ‬لنا‭ ‬ظهر‭ ‬أطلسي‭.‬

ولي‭ ‬رجاء‭ ‬أرجو‭ ‬ألا‭ ‬يخيب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ينسى‭ ‬العرب‭ ‬أنني‭ ‬تنكرت‭ ‬كثيرا‭ ‬وطويلا‭ ‬لانتمائي‭ ‬إليهم،‭ ‬بترديد‭ ‬أنني‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العرقية‭/‬الإثنية‭ ‬نوبي‭. ‬سامحوني‭ ‬يا‭ ‬جماعة،‭ ‬والله‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬أنكم‭ ‬بكل‭ ‬هذا‭ ‬العز‭ ‬والحسب‭ ‬الأوروبي‭ ‬العتيد،‭ ‬ولا‭ ‬تنسوا‭ ‬أنني‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تنكري‭ ‬لانتمائي‭ ‬العرقي‭ ‬للعرب‭ ‬فإنني‭ ‬ظللت‭ ‬مهموماً‭ ‬بهمومهم‭ ‬وأفرح‭ ‬لأفراحهم‭ (‬هذه‭ ‬كذبة‭ ‬مكشوفة‭ ‬فالفرح‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬طريقه‭ ‬قط‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬العربي‭) ‬المهم‭ ‬المسامح‭ ‬كريم،‭ ‬واجعلوني‭ ‬عربياً‭ ‬بالتجنس‭ ‬وأنا‭ ‬أساعدكم‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬غزو‭ ‬أوروبا‭ ‬لأنني‭ ‬خبير‭ ‬بأحوالها‭ ‬وشؤونها،‭ ‬وكعربون‭ ‬فإنني‭ ‬أنصحكم‭ ‬بعدم‭ ‬نقل‭ ‬بعض‭ ‬إنجازاتكم‭ ‬الحديثة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭: ‬بلاش‭ ‬تنقلوا‭ ‬الفول‭ ‬والكبسة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬ويكفي‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬ذينك‭ ‬الشيئان‭ ‬بنا،‭ ‬وقد‭ ‬اكتشف‭ ‬الأطباء‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬الجنون‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬أبقار‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬تعاطيها‭ ‬للفول‭ ‬الذي‭ ‬يولد‭ ‬غازات‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬فتصيبه‭ ‬بالخلل،‭ ‬أما‭ ‬الكبسة‭ ‬أو‭ ‬المكبوس‭ ‬فتسبب‭ ‬ازدواجية‭ ‬الرؤية‭ (‬دبل‭ ‬فيجن‭) ‬فلا‭ ‬يعود‭ ‬أكلها‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬الحقيقة‭ ‬والوهم،‭ ‬لأنها‭ ‬تكبس‭ ‬على‭ ‬الدماغ،‭ ‬وتعطل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الإبصار،‭ ‬والكسكسي‭ ‬المغربي‭ ‬والمنسف‭ ‬الأردني‭-‬الفلسطيني‭ ‬هما‭ ‬في‭ ‬التحليل‭ ‬الأخير‭ ‬كبسة‭ ‬فتجنبوهما‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭!‬

وقرابة‭ ‬الدم‭ ‬مع‭ ‬الأوروبيين‭ ‬سـ«تفكنا‮»‬‭ ‬من‭ ‬صداع‭ ‬الشقيقة‭ ‬الذي‭ ‬لازمنا‭ ‬قرابة‭ ‬80‭ ‬سنة‭... ‬عليك‭ ‬نور‭.. ‬باي‭ ‬فلسطين‭.. ‬هاي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وشواطئ‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لذ‭ ‬وطاب،‭ ‬نبلبط‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬ملامة‭ ‬أو‭ ‬عتاب،‭ ‬ونرتاح‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬العربية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عبريبية‮»‬‭.‬