نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رد «الثقافة» على النائبة سطحي: جاء رد هيئة الثقافة والآثار على مطالبة النائبة في مجلس الشورى الأستاذة نانسي خضوري جاء ردا سطحيا أو مطبوعا مسبقا ولا تشعر به وانت تقرأه، ولا يتناسب مع ما طالبت به النائبة من تحسين وضع الفنان وحمايته من تقلبات الزمن، وبقانون يلزم الإعلام والثقافة بتوفير الحماية للفنان. اتمنى من العزيزة النائبة نانسي خضوري بألا تأخذ بالأقوال بل بالأفعال... أنا آسف ومنزعج من رد «الثقافة» فقد ذكروا كل شيء إلا معاناة الفنان البحريني التي طالت.
برنامج المرة الأولى «الجزء الثاني»: يعد أحد أهم البرامج التي تعرض على قناة تلفزيون البحرين وهو من تقديم عصام ناصر. ويظهر البرنامج دور البحرين التنويري في منطقة الخليج. وجاءت الحلقة الأولى من الجزء الثاني عن أول مطار إنشئ في البحرين في عام 1920 م في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك... يعني أكثر من قرن من الزمان. هكذا كانت البحرين سباقة في كل خطوات التقدم والحضارة. مواعيد بث البرنامج يوم الثلاثاء الساعة 5:30 مساءً ويوم الأربعاء يعرض الفجر 2:30 ومساءً 10:30 ويوم الجمعة يكون الساعة 9 مساءً.
رئيس وزراء الكويت الجديد: ظهر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في مقابلة قديمة يذكر فيها ولعه الشديد بفنون البحر وانه يشارك الفرق الشعبية الكويتية في فن السنجني وغيره من فنون البحر... اهتمام وعشق المسؤولين الكويتيين بالفن هو أحد اسباب ازدهار الفنون الكويتية على مدى عقود، ومن بين هؤلاء المغفور له أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح الذي صرح عن عشقه للموسيقى وقال انه كان يقضي أوقات فراغه بالعزف على العود والقائمة تطول.
تصريح غريب لممثلة مصرية: تقول الفنانة حوريه فرغلي بانها تشعر بأن الوسط الفني لا يرغب في تواجدها، وانه أصبح مختلفا عما كان عليه قبل 13 سنة عند بداياتها، وتضيف: حاولت التقرب من عدد من النجمات ولكن دون جدوى بل عملوا لي بلوك، والوحيدة التي وقفت جنبي هي إلهام شاهين، والغريب انهم بيحسدوني وتتساءل «علي ايه لا أعرف طول اليوم جالسة مع كلبي وتليفوني لا يرن أبدا»... حاجة غريبة، عموما دائما الوسط الفني يكثر فيه المضطربون نفسيا والمعقدون ونصفه من المجانين الذين يشعرون بالفوقية.
برنامج أسطوانة بحرينية: ستذاع آخر حلقة من الجزء الأول وهي الحلقة رقم 30 الاسبوع القادم، وان شاء الله سوف نسجل الجزء الثاني من البرنامج قريباً. لقد كان ناجحا ما تم بثه بفضل مدير الإذاعة الأخ والصديق يونس سلمان الذي آمن بفكرة البرنامج، فعالم الاسطوانات البحرينية عالم مشوق وثري. وهناك الكثير الذي يقال في حق فنانينا البحرينيين الكبار الأوائل الذين خدموا الفن بكل إخلاص وأوصلوه إلى المكانة الذي يستحقها.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (ولعتني) تأليف المشتاق ألحان وغناء محمد عبده
ولعتني وخليتني أنشد الناس
وفضحتني ما بين ربي الادنيين
يا صاحبي من عقبك البال منحاس
اصفق كف بكف واشكي من البين
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