نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

برنامج‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬الجزء‭ ‬الثاني‮»‬‭: ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬عصام‭ ‬ناصر‭. ‬ويظهر‭ ‬البرنامج‭ ‬دور‭ ‬البحرين‭ ‬التنويري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬وجاءت‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مطار‭ ‬إنشئ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاكم‭ ‬البحرين‭ ‬آنذاك‭... ‬يعني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان‭. ‬هكذا‭ ‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوات‭ ‬التقدم‭ ‬والحضارة‭. ‬مواعيد‭ ‬بث‭ ‬البرنامج‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬ويوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬يعرض‭ ‬الفجر‭ ‬2‭:‬30‭ ‬ومساءً‭ ‬10‭:‬30‭ ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬يكون‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساءً‭.‬

رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الكويت‭ ‬الجديد‭: ‬ظهر‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬قديمة‭ ‬يذكر‭ ‬فيها‭ ‬ولعه‭ ‬الشديد‭ ‬بفنون‭ ‬البحر‭ ‬وانه‭ ‬يشارك‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬السنجني‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬فنون‭ ‬البحر‭... ‬اهتمام‭ ‬وعشق‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكويتيين‭ ‬بالفن‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬اسباب‭ ‬ازدهار‭ ‬الفنون‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬صرح‭ ‬عن‭ ‬عشقه‭ ‬للموسيقى‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يقضي‭ ‬أوقات‭ ‬فراغه‭ ‬بالعزف‭ ‬على‭ ‬العود‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول‭.‬

تصريح‭ ‬غريب‭ ‬لممثلة‭ ‬مصرية‭: ‬تقول‭ ‬الفنانة‭ ‬حوريه‭ ‬فرغلي‭ ‬بانها‭ ‬تشعر‭ ‬بأن‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تواجدها،‭ ‬وانه‭ ‬أصبح‭ ‬مختلفا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬عند‭ ‬بداياتها،‭ ‬وتضيف‭: ‬حاولت‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجمات‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬بل‭ ‬عملوا‭ ‬لي‭ ‬بلوك،‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬جنبي‭ ‬هي‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬والغريب‭ ‬انهم‭ ‬بيحسدوني‭ ‬وتتساءل‭ ‬‮«‬علي‭ ‬ايه‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬طول‭ ‬اليوم‭ ‬جالسة‭ ‬مع‭ ‬كلبي‭ ‬وتليفوني‭ ‬لا‭ ‬يرن‭ ‬أبدا‮»‬‭... ‬حاجة‭ ‬غريبة،‭ ‬عموما‭ ‬دائما‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬يكثر‭ ‬فيه‭ ‬المضطربون‭ ‬نفسيا‭ ‬والمعقدون‭ ‬ونصفه‭ ‬من‭ ‬المجانين‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالفوقية‭.‬

برنامج‭ ‬أسطوانة‭ ‬بحرينية‭: ‬ستذاع‭ ‬آخر‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬وهي‭ ‬الحلقة‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬الاسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سوف‭ ‬نسجل‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬قريباً‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ناجحا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بثه‭ ‬بفضل‭ ‬مدير‭ ‬الإذاعة‭ ‬الأخ‭ ‬والصديق‭ ‬يونس‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬آمن‭ ‬بفكرة‭ ‬البرنامج،‭ ‬فعالم‭ ‬الاسطوانات‭ ‬البحرينية‭ ‬عالم‭ ‬مشوق‭ ‬وثري‭. ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬الذي‭ ‬يقال‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬فنانينا‭ ‬البحرينيين‭ ‬الكبار‭ ‬الأوائل‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬الفن‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وأوصلوه‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬الذي‭ ‬يستحقها‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬ولعتني‭) ‬تأليف‭ ‬المشتاق‭ ‬ألحان‭ ‬وغناء‭ ‬محمد‭ ‬عبده

ولعتني‭ ‬وخليتني‭ ‬أنشد‭ ‬الناس

وفضحتني‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ربي‭ ‬الادنيين

يا‭ ‬صاحبي‭ ‬من‭ ‬عقبك‭ ‬البال‭ ‬منحاس

اصفق‭ ‬كف‭ ‬بكف‭ ‬واشكي‭ ‬من‭ ‬البين