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لماذا جنوب إفريقيا..؟؟

1/11/2024 7:13:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬تابع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬كما‭ ‬يتابع‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬جلسة‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬دعوى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتهمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬قدمت‭ ‬في‭ ‬مذكرتها‭ ‬القانونية‭ ‬مذكرة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ (‬84‭ ‬صفحة‭) ‬كل‭ ‬الدلائل‭ ‬والمستندات،‭ ‬وحتى‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلها‭ ‬بها‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتهجيره،‭ ‬بل‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالقتل‭ ‬والموت‭..!! ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬تابع‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬وانتهاكات‭ ‬وجرائم‭ ‬وتنكيل،‭ ‬والقتل‭ ‬الحي‭ ‬بالبث‭ ‬المباشر‭.‬

تقول‭ ‬الباحثة‭ ‬أماني‭ ‬الطويل‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬موقف‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المتفاعل‭ ‬إيجاباً‭ ‬مع‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الإفريقي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محلي‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬إقليمي‭.. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الموقف‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬تجري‭ ‬بلورته‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأخلاقي‭ ‬بإدانة‭ ‬إسرائيل‭ ‬كدولة‭ ‬احتلال‭ ‬تمارس‭ ‬حالة‭ ‬الاستعمار‭ ‬الأخير‭ ‬لأراضي‭ ‬الغير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬فإن‭ ‬جوهانسبورغ‭ ‬تنحاز‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬السياسي‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬المتوافق‭ ‬عليه‭ ‬عربياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬فإنها‭ ‬ترفض‭ ‬استيراد‭ ‬منتجات‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بينما‭ ‬تسمح‭ ‬باستثمارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعدين‭.‬

تضيف‭ ‬الأستاذة‭ ‬أماني‭ ‬الطويل‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اختزال‭ ‬الموقف‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬المعاناة‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬والاحتلال،‭ ‬لكن‭ ‬ينظر‭ ‬إليه‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اتجاه‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬نحو‭ ‬بلورة‭ ‬موقف‭ ‬مستفيد‭ ‬من‭ ‬تحولات‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الراهنة،‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬يخلف‭ ‬وراءه‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وكذلك‭ ‬محاولة‭ ‬بناء‭ ‬وزن‭ ‬إقليمي‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬كدولة‭ ‬مفتاحية‭ ‬في‭ ‬جنوبها،‭ ‬وربما‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬الانضمام‭ ‬المبكر‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬ذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬والمتفاعلة‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬ومناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أكدت‭ ‬دعمها‭ ‬وتأييدها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬للدعوى‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬كما‭ ‬ورحبت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬إسلامية،‭ ‬بالدعوى،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقترفه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قوة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬عشوائي‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬وقتل‭ ‬وجرح‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وتهجيرهم‭ ‬قسريا،‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتدمير‭ ‬المباني‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والدينية،‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭.‬

سيتابع‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬وكل‭ ‬يوم،‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وسيترقب‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬آلية‭ ‬التنفيذ‭ ‬والإلزام،‭ ‬ولكن‭ ‬القرار‭ ‬سيكون‭ ‬أخلاقيا‭ ‬لإدانة‭ ‬الضمير‭ ‬الإنساني،‭ ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭.‬

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