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مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون في مهرجان مخصص له في أستراليا

1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توافد‭ ‬مقلّدون‭ ‬لإلفيس‭ ‬بريسلي‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬سيدني‭ ‬المركزية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬للانتقال‭ ‬بقطار‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬سويد‭ ‬إكسبرس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬باركس‭ ‬الزراعية‭ ‬الصغيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬مهرجان‭ ‬مخصص‭ ‬للـ«كينغ‮»‬‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬بنجم‭ ‬الروك‭ ‬أند‭ ‬رول‭ ‬الراحل‭. ‬ولا‭ ‬يأبه‭ ‬محبّو‭ ‬إلفيس‭ ‬بريسلي‭ (‬1935-1977‭) ‬الأستراليون‭ ‬لكون‭ ‬ملك‭ ‬الروك‭ ‬أند‭ ‬رول‭ ‬لم‭ ‬يغنّ‭ ‬أي‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬بلدهم،‭ ‬ولا‭ ‬طبعاً‭ ‬في‭ ‬باركس‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عن‭ ‬سيدني‭. ‬وأكّد‭ ‬تاز‭ ‬ديمتسيس‭ ‬الملقّب‭ ‬‮«‬فانكي‭ ‬إلفيس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مقلّدي‭ ‬النجم،‭ ‬أنه‭ ‬يتحيّن‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لإزالة‭ ‬الغبار‭ ‬عن‭ ‬بزته‭ ‬الحمراء‭ ‬الزاهية‭.
‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬مجموعة‭ ‬تؤدي‭ ‬أغنيات‭ ‬الفيس‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬قريب‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يظن‭ ‬أننا‭ ‬سننساه،‭ ‬في‭ ‬الواقع‭. ‬انظروا‭ ‬إليه،‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭. ‬

وأَضاف‭ ‬بحماسة‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وراح‭ ‬عشاق‭ ‬إلفيس‭ ‬يعيدون‭ ‬ترتيب‭ ‬شعرهم‭ ‬المسرّح‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬البومبادور‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬للنجم،‭ ‬ويمسحون‭ ‬العرق‭ ‬عن‭ ‬سوالفهم،‭ ‬خلال‭ ‬انتظارهم‭ ‬القطار‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬سيدني‭ ‬الصيفي‭ ‬الرطب‭.‬

وقالت‭ ‬جيني‭ ‬دولين‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬زياً‭ ‬أزرق‭ ‬مطرّزاً‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬باركس،‭ ‬يكون‭ ‬أبناء‭ ‬المدينة‭ ‬جميعاً‭ ‬حاضرين‭ ‬للاستقبال‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يجعلني‭ ‬أبك‮»‬‭. ‬

أقيم‭ ‬مهرجان‭ ‬إلفيس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬باركس‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬بوب‭ ‬وآن‭ ‬ستيل‭ ‬اللذين‭ ‬يملكان‭ ‬مطعماً‭. ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة،‭ ‬تُسمى‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬إلفيس‭ ‬في‭ ‬أستراليا‮»‬‭. ‬

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