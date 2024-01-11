مقلدو إلفيس بريسلي يشاركون في مهرجان مخصص له في أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأَضاف‭ ‬بحماسة‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وراح‭ ‬عشاق‭ ‬إلفيس‭ ‬يعيدون‭ ‬ترتيب‭ ‬شعرهم‭ ‬المسرّح‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬البومبادور‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬للنجم،‭ ‬ويمسحون‭ ‬العرق‭ ‬عن‭ ‬سوالفهم،‭ ‬خلال‭ ‬انتظارهم‭ ‬القطار‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬سيدني‭ ‬الصيفي‭ ‬الرطب‭.‬

وقالت‭ ‬جيني‭ ‬دولين‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬زياً‭ ‬أزرق‭ ‬مطرّزاً‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬باركس،‭ ‬يكون‭ ‬أبناء‭ ‬المدينة‭ ‬جميعاً‭ ‬حاضرين‭ ‬للاستقبال‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يجعلني‭ ‬أبك‮»‬‭. ‬

أقيم‭ ‬مهرجان‭ ‬إلفيس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬باركس‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬بوب‭ ‬وآن‭ ‬ستيل‭ ‬اللذين‭ ‬يملكان‭ ‬مطعماً‭. ‬وباتت‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة،‭ ‬تُسمى‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬إلفيس‭ ‬في‭ ‬أستراليا‮»‬‭. ‬