((وأشرقت الشمس)).. مدينة روسية تودع ليلة قطبية طويلة

((وأشرقت الشمس)).. مدينة روسية تودع ليلة قطبية طويلة
التاريخ
1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل سكان مورمانسك الروسية، أمس الخميس، بعودة الشمس إلى سماء مدينتهم بعد ليلة قطبية طويلة استمرت 40 يومًا. ووفقًا للتقاليد، تسلق سكان مورمانسك، في اليوم الأول بعد انتهاء الليل القطبي، والذي يستمر 40 يومًا عند خط العرض هذا، أعلى جبل في المدينة -سولنتشنايا - ليقابلوا الفجر الأول بعد الليل القطبي، ويشاهدوا شروق الشمس. ويعتبر الاحتفال بانتهاء الليل القطبي ولقاء شروق الشمس الأول بعد ليلة قطبية طويلة حدثًا تقليديًا نشأ في عام 2007. في الوقت نفسه، طور سكان مورمانسك أيضًا تقاليدهم - حيث يجتمعون على تلة سولنيتشنايا في أي طقس، ويشربون شاي التوت السحابي ويرددون أغنية «شعاع الشمس الذهبية..» المستوحاة من فيلم الرسوم الكاريكاتورية السوفيتية «موسيقيو مدينة بريمن». وأشرقت الشمس في أول إطلالة لها هذا العام عند حوالي الساعة 12.45 من ظهر أمس الخميس بالتوقيت المحلي، ورأى المشاركون حافتها بلون الذهب المنصهر قبل ذلك بقليل، ويبلغ طول ضوء النهار الأول في مورمانسك حوالي 20 دقيقة فقط. ومع ذلك، بالنسبة للشماليين الذين عاشوا 40 يومًا بدون شمس على الإطلاق، فإن هذه الدقائق العشرين هي سبب للابتهاج ومشاهدة كيف يزداد طول ضوء النهار. وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، خلال النهار في مورمانسك هناك غيوم ركامية، ومن وقت لآخر تتساقط الثلوج من بحر بارنتس القريب.. ومع ذلك، فإن معظم المواطنين مازالوا قادرين على رؤية «شعاع الشمس الذهبي»، والتقاط الصور وإعادة «شحن طاقاتهم» في مزاج جيد.
MENAFN11012024000055011008ID1107711549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.