Friday, 12 January 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((وأشرقت الشمس)).. مدينة روسية تودع ليلة قطبية طويلة

1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل‭ ‬سكان‭ ‬مورمانسك‭ ‬الروسية،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بعودة‭ ‬الشمس‭ ‬إلى‭ ‬سماء‭ ‬مدينتهم‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬قطبية‭ ‬طويلة‭ ‬استمرت‭ ‬40‭ ‬يومًا‭. ‬ووفقًا‭ ‬للتقاليد،‭ ‬تسلق‭ ‬سكان‭ ‬مورمانسك،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الليل‭ ‬القطبي،‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬40‭ ‬يومًا‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬العرض‭ ‬هذا،‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ -‬سولنتشنايا‭ - ‬ليقابلوا‭ ‬الفجر‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬الليل‭ ‬القطبي،‭ ‬ويشاهدوا‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭. ‬ويعتبر‭ ‬الاحتفال‭ ‬بانتهاء‭ ‬الليل‭ ‬القطبي‭ ‬ولقاء‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬قطبية‭ ‬طويلة‭ ‬حدثًا‭ ‬تقليديًا‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬طور‭ ‬سكان‭ ‬مورمانسك‭ ‬أيضًا‭ ‬تقاليدهم‭ - ‬حيث‭ ‬يجتمعون‭ ‬على‭ ‬تلة‭ ‬سولنيتشنايا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬طقس،‭ ‬ويشربون‭ ‬شاي‭ ‬التوت‭ ‬السحابي‭ ‬ويرددون‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬شعاع‭ ‬الشمس‭ ‬الذهبية‭..‬‮»‬‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬الكاريكاتورية‭ ‬السوفيتية‭ ‬‮«‬موسيقيو‭ ‬مدينة‭ ‬بريمن‮»‬‭. ‬وأشرقت‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬إطلالة‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬12.45‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬ورأى‭ ‬المشاركون‭ ‬حافتها‭ ‬بلون‭ ‬الذهب‭ ‬المنصهر‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بقليل،‭ ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬ضوء‭ ‬النهار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مورمانسك‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشماليين‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬40‭ ‬يومًا‭ ‬بدون‭ ‬شمس‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرين‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬للابتهاج‭ ‬ومشاهدة‭ ‬كيف‭ ‬يزداد‭ ‬طول‭ ‬ضوء‭ ‬النهار‭. ‬وفقا‭ ‬لخبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬في‭ ‬مورمانسك‭ ‬هناك‭ ‬غيوم‭ ‬ركامية،‭ ‬ومن‭ ‬وقت‭ ‬لآخر‭ ‬تتساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬من‭ ‬بحر‭ ‬بارنتس‭ ‬القريب‭.. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬معظم‭ ‬المواطنين‭ ‬مازالوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬‮«‬شعاع‭ ‬الشمس‭ ‬الذهبي‮»‬،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬وإعادة‭ ‬‮«‬شحن‭ ‬طاقاتهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مزاج‭ ‬جيد‭.‬

MENAFN11012024000055011008ID1107711549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث