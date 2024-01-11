الاتحاد الأوروبي يعوِّل على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب

الاتحاد الأوروبي يعوِّل على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب
التاريخ
1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هل تشكل تايلور سويفت وسيلة جذب لإقناع الناخبين الشباب بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في يونيو؟ فكرة تسلك طريقها في أروقة المفوضية الأوروبية في بروكسل. فبعد أن نجحت النجم الأمريكية في تشجيع معجبيها على التسجيل في القوائم الانتخابية في الولايات المتحدة، فإن جولتها المرتقبة في أوروبا في الربيع تعطي أفكاراً للسلطة التنفيذية الأوروبية. وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوناني مارغاريتيس شيناس، للصحفيين يوم الأربعاء «لا يمكن لأحد أن يحشد الشباب أفضل من الشباب أنفسهم». وأقرّ بأن «الشباب هم الذين يمكنهم تشجيع الشباب على المشاركة بشكل أكبر (في الانتخابات)، أكثر بكثير من مفوضين أوروبيين في غرفة صحافة». وتابع مبتسماً «على سبيل المثال، تايلور سويفت». وذكّر شيناس بالتأثير الهائل لصاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة بينها «شايك إت أوف» و«باد بلود»، لافتا إلى أن الفنانة البالغة 34 عاماً، والتي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام، دعت متابعيها البالغ عددهم حوالي 270 مليوناً على إنستغرام في سبتمبر للتسجيل على منصة «فوت دوت أورغ» بهدف المشاركة في انتخابات خريف 2024 في الولايات المتحدة. وفي النتيجة، سجلت المنظمة أكثر من 35 ألف تسجيل جديد في ذلك اليوم، أي بزيادة قدرها 23% مقارنة باليوم نفسه من العام السابق. وأضاف شيناس «آمل حقاً أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى الشباب الأوروبيين، وآمل حقاً أن يكون أحد أعضاء فريقها الإعلامي يتابع هذا المؤتمر وأن يتمكن من نقل طلبنا إليه».
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