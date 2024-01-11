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الاتحاد الأوروبي يعوِّل على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب

1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هل‭ ‬تشكل‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬وسيلة‭ ‬جذب‭ ‬لإقناع‭ ‬الناخبين‭ ‬الشباب‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬يونيو؟‭ ‬فكرة‭ ‬تسلك‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬معجبيها‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬القوائم‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإن‭ ‬جولتها‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬تعطي‭ ‬أفكاراً‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأوروبية‭. ‬وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬اليوناني‭ ‬مارغاريتيس‭ ‬شيناس،‭ ‬للصحفيين‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يحشد‭ ‬الشباب‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬أنفسهم‮»‬‭. ‬وأقرّ‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ (‬في‭ ‬الانتخابات‭)‬،‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مفوضين‭ ‬أوروبيين‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬صحافة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬مبتسماً‭ ‬‮«‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‮»‬‭. ‬وذكّر‭ ‬شيناس‭ ‬بالتأثير‭ ‬الهائل‭ ‬لصاحبة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬الضاربة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬شايك‭ ‬إت‭ ‬أوف‮»‬‭ ‬و«باد‭ ‬بلود‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬البالغة‭ ‬34‭ ‬عاماً،‭ ‬والتي‭ ‬اختارتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تايم‮»‬‭ ‬شخصية‭ ‬العام،‭ ‬دعت‭ ‬متابعيها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬270‭ ‬مليوناً‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬للتسجيل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فوت‭ ‬دوت‭ ‬أورغ‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬خريف‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وفي‭ ‬النتيجة،‭ ‬سجلت‭ ‬المنظمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬تسجيل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬23‭% ‬مقارنة‭ ‬باليوم‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وأضاف‭ ‬شيناس‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬وآمل‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقها‭ ‬الإعلامي‭ ‬يتابع‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬وأن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬طلبنا‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

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