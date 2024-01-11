صرح الميثاق الوطني يستضيف وفدا من جامعة بوسطن الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استضاف صرح الميثاق الوطني وفدًا من جامعة بوسطن الأمريكية، ضم الدكتور رامون جونزاليس، والدكتور ستايسي سكوت، حيث قاما بجولة في أرجاء الصرح، واطلعا على محتويات المعرض الرئيسي الذي يشمل مراحل تطور مملكة البحرين منذ القدم إلى الحاضر، وصولاً إلى المستقبل باستخدام التكنولوجيا التفاعلية، وكذلك عدد من الصور والوثائق المرتبطة بتلك الفترات الزمنية وصولاً إلى الحاضر.
كما اطلع الضيفان على أسماء المصوتين من أبناء البحرين على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% منقوشة على جدران الصرح.
وأشاد عضوا الوفد بما شاهداه من أفكار مبتكرة وعراقة متجذرة يعكسها صرح الميثاق الوطني، والتأييد الذي حظي به الميثاق عبر التصويت عليه بنسبة (98.4%)، وأبديا اهتمامًا بالقسم الخاص بـــ(الإسلام والتسّامح)، والذي يؤكد التعايش السلمي بوصفه سمة مميزة للمجتمع البحريني، والقيم والثوابت والمبادئ الوطنية التي يعززها ويرسخها صرح الميثاق في نفوس الزّوار، كما أبديا رغبتهما في تكرار الزيارة ونقل هذه التجربة المميزة للآخرين.
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