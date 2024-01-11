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صرح الميثاق الوطني يستضيف وفدا من جامعة بوسطن الأمريكية

1/11/2024 7:13:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ضم‭ ‬الدكتور‭ ‬رامون‭ ‬جونزاليس،‭ ‬والدكتور‭ ‬ستايسي‭ ‬سكوت،‭ ‬حيث‭ ‬قاما‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬الصرح،‭ ‬واطلعا‭ ‬على‭ ‬محتويات‭ ‬المعرض‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬مراحل‭ ‬تطور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الحاضر،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التفاعلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬والوثائق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتلك‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحاضر‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الضيفان‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬المصوتين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بنسبة‭ ‬98‭.‬4‭%‬‭ ‬منقوشة‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الصرح‭.‬

وأشاد‭ ‬عضوا‭ ‬الوفد‭ ‬بما‭ ‬شاهداه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬وعراقة‭ ‬متجذرة‭ ‬يعكسها‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬والتأييد‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬الميثاق‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬بنسبة‭ (‬98.4%‭)‬،‭ ‬وأبديا‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالقسم‭ ‬الخاص‭ ‬بـــ‭(‬الإسلام‭ ‬والتسّامح‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بوصفه‭ ‬سمة‭ ‬مميزة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬والقيم‭ ‬والثوابت‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يعززها‭ ‬ويرسخها‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الزّوار،‭ ‬كما‭ ‬أبديا‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬الزيارة‭ ‬ونقل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المميزة‭ ‬للآخرين‭.‬

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