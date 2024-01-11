صرح الميثاق الوطني يستضيف وفدا من جامعة بوسطن الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الضيفان‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬المصوتين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬بنسبة‭ ‬98‭.‬4‭%‬‭ ‬منقوشة‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الصرح‭.‬

وأشاد‭ ‬عضوا‭ ‬الوفد‭ ‬بما‭ ‬شاهداه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬وعراقة‭ ‬متجذرة‭ ‬يعكسها‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬والتأييد‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬الميثاق‭ ‬عبر‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬بنسبة‭ (‬98.4%‭)‬،‭ ‬وأبديا‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالقسم‭ ‬الخاص‭ ‬بـــ‭(‬الإسلام‭ ‬والتسّامح‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بوصفه‭ ‬سمة‭ ‬مميزة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬والقيم‭ ‬والثوابت‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يعززها‭ ‬ويرسخها‭ ‬صرح‭ ‬الميثاق‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الزّوار،‭ ‬كما‭ ‬أبديا‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬الزيارة‭ ‬ونقل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المميزة‭ ‬للآخرين‭.‬