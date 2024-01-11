بحرينية تخوض تجربة تسلق أعلى القمم الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خاضت البحرينية سمرين أحمد تجربة لتسلق جبل أكونكاجوا ضمن سلسلة جبال الأنديز في الأرجنتين، أعلى جبل في القارتين الأمريكيتين وأعلى قمة جبلية خارج قارة آسيا، والقمة الأعلى أيضا في النصف الغربي والنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وأحد أعلى القمم السبع في القارات السبع.
ويبلغ ارتفاع القمة الجبلية نحو 6961 مترا، وتقع على بعد 112 كم من شمال غرب العاصمة، ميندوزا، وعلى بعد 5 كيلومترات من مقاطعة سان خوان، و15 كيلومترا من الحدود الأرجنتينية التشيلية.
وعادت سمرين خلال يناير الجاري من رحلة استغرقت 15 يوما، حيث شهدت تحديا لتسلق الجبل بسبب ارتفاع القمة القاسي وانخفاض مستويات الأكسجين، اللذين شكلا تحديا أمام متسلقي الجبال الأكثر خبرة.
وأوضحت «في حال التعرض لنقص الأكسجين خلال عملية التسلق، يعاني الفرد من ضيق في التنفس أو صداع نصفي أو فقدان للشهية. وفي حال تجاهلت هذه الأعراض فقد يتفاقم الأمر وتصاب بمرض الجبال الحاد». ويصاب بهذا المرض عادة في حال الصعود في وقت زمني أقل وعدم إتاحة الوقت الكافي للتكيف مع التغيرات في ضغط الهواء، حيث يمكن أن يصاب الفرد بوذمة رئوية حادة أو وذمة دماغية، وكلتاهما يمكن أن تكونا قاتلتين، حيث يموت العديد من متسلقي الجبال بسبب هذا المرض.
جدير بالذكر أن سمرين هي أول بحرينية تتمكن من تسلق أعلى قمة جبلية في القارة الأوروبية، حيث رفعت علم مملكة البحرين بعد يوم طويل من التحدي والمشقة. ووصلت سمرين في عام 2023 إلى القمة الجبلية إلبروس، أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا، وبارتفاع يصل إلى 5,642 متر عن سطح الأرض، وهو يعد في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث الارتفاع.
ويعد إلبروس بركانا خامدا يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية في جمهورية قبردينو - بلقاريا، روسيا، وبالقرب من الحدود مع جورجيا.
وقالت سمرين: «لدي شغف بتسلق الجبال الشاهقة. القصة بدأت عندما تمكنت من الوصول إلى أعلى قمة جبلية في القارة الإفريقية، وتدعى كليمنجارو التي يبلغ ارتفاعها 5895 مترا عن سطح الأرض. وهو أيضا أعلى قمة بركانية في إفريقيا. وقمت بذلك في 2021، وذلك ضمن رحلة استغرقت 7 أيام. كانت رحلة ممتعة حيث مررنا على الطبيعة الخضراء والتضاريس الصخرية. وهو ما دفعني إلى تكرار التجربة، وزيارة جبل إلبروس في روسيا».
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