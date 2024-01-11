بحرينية تخوض تجربة تسلق أعلى القمم الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خاضت‭ ‬البحرينية‭ ‬سمرين‭ ‬أحمد‭ ‬تجربة‭ ‬لتسلق‭ ‬جبل‭ ‬أكونكاجوا‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬الأنديز‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬القارتين‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬وأعلى‭ ‬قمة‭ ‬جبلية‭ ‬خارج‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬والقمة‭ ‬الأعلى‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬والنصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬وأحد‭ ‬أعلى‭ ‬القمم‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬القارات‭ ‬السبع‭.‬

ويبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬القمة‭ ‬الجبلية‭ ‬نحو‭ ‬6961‭ ‬مترا،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬112‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬ميندوزا،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬سان‭ ‬خوان،‭ ‬و15‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬التشيلية‭.‬

وعادت‭ ‬سمرين‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬استغرقت‭ ‬15‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬تحديا‭ ‬لتسلق‭ ‬الجبل‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬القمة‭ ‬القاسي‭ ‬وانخفاض‭ ‬مستويات‭ ‬الأكسجين،‭ ‬اللذين‭ ‬شكلا‭ ‬تحديا‭ ‬أمام‭ ‬متسلقي‭ ‬الجبال‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬لنقص‭ ‬الأكسجين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التسلق،‭ ‬يعاني‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬أو‭ ‬صداع‭ ‬نصفي‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬للشهية‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تجاهلت‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬فقد‭ ‬يتفاقم‭ ‬الأمر‭ ‬وتصاب‭ ‬بمرض‭ ‬الجبال‭ ‬الحاد‮»‬‭. ‬ويصاب‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الصعود‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬زمني‭ ‬أقل‭ ‬وعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الهواء،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬الفرد‭ ‬بوذمة‭ ‬رئوية‭ ‬حادة‭ ‬أو‭ ‬وذمة‭ ‬دماغية،‭ ‬وكلتاهما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬قاتلتين،‭ ‬حيث‭ ‬يموت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬متسلقي‭ ‬الجبال‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سمرين‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تسلق‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬جبلية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬والمشقة‭. ‬ووصلت‭ ‬سمرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬الجبلية‭ ‬إلبروس،‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬القوقاز‭ ‬وفي‭ ‬روسيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وبارتفاع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬5,642‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬الأرض،‭ ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬العاشرة‭ ‬عالميًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الارتفاع‭.‬

ويعد‭ ‬إلبروس‭ ‬بركانا‭ ‬خامدا‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬القوقاز‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬قبردينو‭ - ‬بلقاريا،‭ ‬روسيا،‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬جورجيا‭.‬

وقالت‭ ‬سمرين‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬شغف‭ ‬بتسلق‭ ‬الجبال‭ ‬الشاهقة‭. ‬القصة‭ ‬بدأت‭ ‬عندما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬جبلية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬وتدعى‭ ‬كليمنجارو‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬5895‭ ‬مترا‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭. ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬بركانية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭. ‬وقمت‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬رحلة‭ ‬استغرقت‭ ‬7‭ ‬أيام‭. ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬ممتعة‭ ‬حيث‭ ‬مررنا‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والتضاريس‭ ‬الصخرية‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعني‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬التجربة،‭ ‬وزيارة‭ ‬جبل‭ ‬إلبروس‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬