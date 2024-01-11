وزيـر الـتـربـيـة والتعليم يكرم الجد السيد حميد السيد مـاجـد لـشـراكـتـه الـمـجتمعية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، الجد السيد حميد السيد ماجد، وذلك لتكريمه نظير ما قام به من عمل وطني تطوعي بزراعة وتشجير مدرسة بوري الابتدائية للبنات والعناية ببيئتها.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى السيد حميد السيد ماجد على شراكته المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم، وحبه للمدرسة التي قدمت التعليم لابنته وحفيدته، وقيامه بالتطوع لتقديم هذه المبادرة النبيلة والمتميزة.
وأكد الوزير أن المدارس هي مؤسسات تعليمية ومجتمعية وأسرية، ولها دور بارز في تعزيز النسيج الاجتماعي وتزويد الطلبة بالقيم والمثل الحميدة.
من جانبه تقدم الجد السيد حميد السيد ماجد بالشكر والتقدير للدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وإلى منتسبي وزارة التربية والتعليم على تواصلهم وتقديرهم لما بذله من جهد، مؤكداً عزمه الاستمرار في التطوع لخدمة البيئة المدرسية.
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