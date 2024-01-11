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وزيـر الـتـربـيـة والتعليم يكرم الجد السيد حميد السيد مـاجـد لـشـراكـتـه الـمـجتمعية

1/11/2024 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الجد‭ ‬السيد‭ ‬حميد‭ ‬السيد‭ ‬ماجد،‭ ‬وذلك‭ ‬لتكريمه‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬وطني‭ ‬تطوعي‭ ‬بزراعة‭ ‬وتشجير‭ ‬مدرسة‭ ‬بوري‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬والعناية‭ ‬ببيئتها‭.‬

وتقدم‭ ‬الوزير‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬حميد‭ ‬السيد‭ ‬ماجد‭ ‬على‭ ‬شراكته‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وحبه‭ ‬للمدرسة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬التعليم‭ ‬لابنته‭ ‬وحفيدته،‭ ‬وقيامه‭ ‬بالتطوع‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬النبيلة‭ ‬والمتميزة‭.‬‮

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬هي‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬وأسرية،‭ ‬ولها‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالقيم‭ ‬والمثل‭ ‬الحميدة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬الجد‭ ‬السيد‭ ‬حميد‭ ‬السيد‭ ‬ماجد‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وإلى‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬تواصلهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزمه‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬البيئة‭ ‬المدرسية‭.‬

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