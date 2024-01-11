Friday, 12 January 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرقام المعز التهديفية

1/11/2024 7:13:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخل‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المعزّ‭ ‬علي‭ ‬تاريخ‭ ‬هدافي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬حطّم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬ليساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابها‭ ‬القارية‭.‬

وكان‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬مسجلا‭ ‬باسم‭ ‬الإيراني‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭. ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فهو‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والذي‭ ‬يحمله‭ ‬أيضا‭ ‬دائي‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬سجلها‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭ ‬هي‭: ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬3‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬و3‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬الخيبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬حيث‭ ‬أخفق‭ ‬بتسجيل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬رغم‭ ‬مشاركته‭ ‬كأساسي،‭ ‬ليودّع‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭.‬

خاض‭ ‬المعز‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2016‭ ‬وكانت‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوزه‭ ‬فريقه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭. ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬حينها‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬و11‭ ‬شهرا‭ ‬و20‭ ‬يوماً‭.‬


التسجيل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬قارية‭ ‬

واصل‭ ‬حضوره‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ (‬46‭) ‬هدفاً‭ ‬في‭ (‬101‭) ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬قارية‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2019‭ ‬بالبرازيل،‭ ‬وكأس‭ ‬كونكاكاف‭ ‬الذهبية‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬والتي‭ ‬توج‭ ‬هدافا‭ ‬لها‭ ‬برصيد‭ (‬4‭) ‬أهداف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭. ‬والمعز‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬سوبر‭ ‬هاتريك‭ (‬4‭ ‬أهداف‭) ‬بعد‭ ‬اللاعب‭ ‬دائي‭ ‬أيضاً‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬رباعية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1996‭. ‬واحتاج‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬51‭ ‬دقيقة‭ (‬بين‭ ‬الدقيقتين‭ ‬9‭ ‬و60‭). ‬لتسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ (‬6-0‭) ‬في‭ ‬2019‭.‬

وعن‭ ‬حسّه‭ ‬التهديفي‭ ‬يقول‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬سابق‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬‮«‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬هو‭ ‬واجبي‭ ‬كمهاجم‭. ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لأحقق‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬لولا‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أحقق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وسأسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬


البداية‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير

عرفت‭ ‬مسيرة‭ ‬المعز‭ ‬منعطفاً‭ ‬مهماً‭ ‬تمثل‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بأكاديمية‭ ‬أسباير،‭ ‬حيث‭ ‬رُصد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬مسيمير‭ ‬آنذاك‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬إبان‭ ‬بحث‭ ‬المدربين‭ ‬عن‭ ‬لاعبين‭ ‬لمنتخب‭ ‬الشباب‭.‬

يروي‭ ‬قصة‭ ‬النجاحات‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لقطر‭ ‬ومهندس‭ ‬إنجاز‭ ‬نسخة‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بالتدرج‭ ‬حتى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬توّجنا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬ميانمار‭ ‬مع‭ ‬فيلكيس‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬النجاحات‭ ‬ببلوغ‭ ‬مونديال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬العالم‭ ‬التالي،‭ ‬ثم‭ ‬برونزية‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الصين‭ (‬توّج‭ ‬هدافاً‭ ‬لها‭) ‬حتى‭ ‬وصلنا‭ ‬الذروة‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للكبار‮»‬‭.‬


تجربة‭ ‬أوروبية

ومضى‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مونديال‭ ‬الشباب‭ ‬اضطررت‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬لأني‭ ‬كنت‭ ‬صغيراً‭ ‬ولن‭ ‬أجد‭ ‬مكاناً‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬تعين‭ ‬عليّ‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭. ‬خُيّرت‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا‭ ‬فاخترت‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لأن‭ ‬أصدقائي‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬لاسك‭ ‬لينتس‭. ‬خضت‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬ثم‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬كولتورال‭ ‬ليونيسا‭ ‬الإسباني‭ (‬درجة‭ ‬ثالثة‭ ‬ومملوك‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير‭) ‬فتعلّمت‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬هناك‭. ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬هناك‭ ‬المهارة‭ ‬والنوعية‭ ‬وفي‭ ‬النمسا‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬والسرعة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬بات‭ ‬المعز‭ ‬المهاجم‭ ‬الأبرز‭ ‬لنادي‭ ‬الدحيل،‭ ‬لكن‭ ‬حلمه‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬يبقى‭ ‬قائماً،‭ ‬وربما‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحالية‭.‬

MENAFN11012024000055011008ID1107711544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث