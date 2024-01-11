أرقام المعز التهديفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬مسجلا‭ ‬باسم‭ ‬الإيراني‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭. ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فهو‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والذي‭ ‬يحمله‭ ‬أيضا‭ ‬دائي‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬سجلها‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭ ‬هي‭: ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬3‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬و3‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬كما‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬الخيبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬حيث‭ ‬أخفق‭ ‬بتسجيل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬رغم‭ ‬مشاركته‭ ‬كأساسي،‭ ‬ليودّع‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭.‬

خاض‭ ‬المعز‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2016‭ ‬وكانت‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوزه‭ ‬فريقه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭. ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬حينها‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬و11‭ ‬شهرا‭ ‬و20‭ ‬يوماً‭.‬





التسجيل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬قارية‭ ‬

واصل‭ ‬حضوره‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ (‬46‭) ‬هدفاً‭ ‬في‭ (‬101‭) ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬قارية‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهي‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2019‭ ‬بالبرازيل،‭ ‬وكأس‭ ‬كونكاكاف‭ ‬الذهبية‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬والتي‭ ‬توج‭ ‬هدافا‭ ‬لها‭ ‬برصيد‭ (‬4‭) ‬أهداف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭. ‬والمعز‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬سوبر‭ ‬هاتريك‭ (‬4‭ ‬أهداف‭) ‬بعد‭ ‬اللاعب‭ ‬دائي‭ ‬أيضاً‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬رباعية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1996‭. ‬واحتاج‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬51‭ ‬دقيقة‭ (‬بين‭ ‬الدقيقتين‭ ‬9‭ ‬و60‭). ‬لتسجيل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ (‬6-0‭) ‬في‭ ‬2019‭.‬

وعن‭ ‬حسّه‭ ‬التهديفي‭ ‬يقول‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬سابق‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬‮«‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬هو‭ ‬واجبي‭ ‬كمهاجم‭. ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لأحقق‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬لولا‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أحقق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬وسأسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬





البداية‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير

عرفت‭ ‬مسيرة‭ ‬المعز‭ ‬منعطفاً‭ ‬مهماً‭ ‬تمثل‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بأكاديمية‭ ‬أسباير،‭ ‬حيث‭ ‬رُصد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬مسيمير‭ ‬آنذاك‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬إبان‭ ‬بحث‭ ‬المدربين‭ ‬عن‭ ‬لاعبين‭ ‬لمنتخب‭ ‬الشباب‭.‬

يروي‭ ‬قصة‭ ‬النجاحات‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬ظل‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لقطر‭ ‬ومهندس‭ ‬إنجاز‭ ‬نسخة‭ ‬الإمارات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بالتدرج‭ ‬حتى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬توّجنا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬ميانمار‭ ‬مع‭ ‬فيلكيس‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬ثم‭ ‬توالت‭ ‬النجاحات‭ ‬ببلوغ‭ ‬مونديال‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬العالم‭ ‬التالي،‭ ‬ثم‭ ‬برونزية‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الصين‭ (‬توّج‭ ‬هدافاً‭ ‬لها‭) ‬حتى‭ ‬وصلنا‭ ‬الذروة‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للكبار‮»‬‭.‬





تجربة‭ ‬أوروبية

ومضى‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مونديال‭ ‬الشباب‭ ‬اضطررت‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا،‭ ‬لأني‭ ‬كنت‭ ‬صغيراً‭ ‬ولن‭ ‬أجد‭ ‬مكاناً‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬إذ‭ ‬تعين‭ ‬عليّ‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭. ‬خُيّرت‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا‭ ‬فاخترت‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لأن‭ ‬أصدقائي‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬لاسك‭ ‬لينتس‭. ‬خضت‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬ثم‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬كولتورال‭ ‬ليونيسا‭ ‬الإسباني‭ (‬درجة‭ ‬ثالثة‭ ‬ومملوك‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬أسباير‭) ‬فتعلّمت‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬هناك‭. ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬هناك‭ ‬المهارة‭ ‬والنوعية‭ ‬وفي‭ ‬النمسا‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬والسرعة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬بات‭ ‬المعز‭ ‬المهاجم‭ ‬الأبرز‭ ‬لنادي‭ ‬الدحيل،‭ ‬لكن‭ ‬حلمه‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬يبقى‭ ‬قائماً،‭ ‬وربما‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬شهيته‭ ‬التهديفية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحالية‭.‬