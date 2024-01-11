الإيراني فغاني يدير افتتاحية آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويساعد‭ ‬فغاني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬الحكمان‭ ‬الأستراليين‭ ‬انتون‭ ‬شكيتينين‭ ‬وآشلي‭ ‬بيكهام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬الثنائي‭ ‬كو‭ ‬هيونغ‭-‬جين‭ ‬ويون‭ ‬جاي‭-‬يول‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬كحكم‭ ‬رابع‭ ‬وحكم‭ ‬احتياط‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬الأسترالي‭ ‬ايفان‭ ‬شون‭ ‬روبرت‭ ‬كحكم‭ ‬فيديو‭ ‬مساعد،‭ ‬وستكون‭ ‬الأسترالية‭ ‬كايت‭ ‬ياتسيفيتش‭ ‬أول‭ ‬حكمة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬عندما‭ ‬تتولى‭ ‬مهام‭ ‬مساعد‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭. ‬والمباراة‭ ‬هي‭ ‬الرقم‭ ‬13‭ ‬لفغاني‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬اذ‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬كحكم‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وأدار‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأستراليا‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باللقب،‭ ‬وأدار‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وفاز‭ ‬فغاني‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2018،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬حضوره‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬كحكم‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬ثم‭ ‬أدار‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬وإنكلترا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وشارك‭ ‬فغاني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2013‭ ‬و2015،‭ ‬ودورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2016‭ ‬حيث‭ ‬أدار‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية‭ ‬أدار‭ ‬66‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2014‭.‬

وتشهد‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لنظام‭ ‬التسلل‭ ‬شبه‭ ‬الآلي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬ليكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أول‭ ‬اتحاد‭ ‬قاري‭ ‬يقوم‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قارية‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬المستوى،‭ ‬وسوف‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬الـ51‭.‬