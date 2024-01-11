الإيراني فغاني يدير افتتاحية آسيا

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- Akhbar Al Khaleej) الدوحة - (أ ف ب): سيتولى الحكم الإيراني علي رضا فغاني إدارة المباراة الافتتاحية لكأس آسيا بكرة القدم، المقرّرة بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ولبنان الجمعة على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الاولى، كما اعلن الاتحاد الاسيوي.
ويساعد فغاني في إدارة هذه المباراة، الحكمان الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ-جين ويون جاي-يول من كوريا الجنوبية كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي.
وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت ياتسيفيتش أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو. والمباراة هي الرقم 13 لفغاني في نهائيات كأس آسيا خلال مشاركته الرابع في البطولة القارية، اذ سبق له ان عمل كحكم رابع في أربع مباريات خلال ظهوره الأول عام 2011، وأدار خمس مباريات في نسخة عام 2015 من بينها المباراة النهائية بين كوريا الجنوبية وأستراليا التي توجت باللقب، وأدار مباراتين في نسخة عام 2019.
وفاز فغاني بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا عامي 2016 و2018، علماً بأنه بدأ مسيرته في التحكيم عام 1996، وحصل على الشارة الدولية عام 2008، وقد سجل حضوره بقوة في البطولات العالمية، حيث تم اختياره كحكم مساعد في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من بينها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنكلترا، قبل أن يدير مباراتين في كأس العالم 2022 في قطر.
وشارك فغاني في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2013 و2015، ودورة الألعاب الأولمبية 2016 حيث أدار المباراة النهائية، وشارك في كأس القارات 2017 في روسيا.
وعلى صعيد الأندية أدار 66 مباراة في دوري أبطال آسيا، من بينها نهائي نسخة 2014.
وتشهد المباراة الافتتاحية الظهور الأول لنظام التسلل شبه الآلي، الذي سيتم تطبيقه في هذه النسخة من كأس آسيا، ليكون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اتحاد قاري يقوم بتطبيق هذا النظام في بطولة قارية بمثل هذا المستوى، وسوف يعزز هذا النظام تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد بشكل كامل في جميع مباريات البطولة الـ51.
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