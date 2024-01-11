قطر ((المضغوطة)) في مواجهة لبنان المتربص لتحقيق المفاجأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتستضيف‭ ‬قطر‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬1988‭ ‬و2011‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭. ‬ويخوض‭ ‬العنابي‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬وسط‭ ‬الضغوط‭ ‬لأنه‭ ‬مطالب‭ ‬بمحو‭ ‬العروض‭ ‬المخيبة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2022،‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ليصبح‭ ‬بالتالي‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬مضيف‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السلبي‭.‬

لا‭ ‬يستهل‭ ‬العنابي‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بأفضل‭ ‬حالة‭ ‬فنية‭ ‬له،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إثر‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬واستبداله‭ ‬بالإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭.‬

ويقول‭ ‬قائد‭ ‬قطر‭ ‬حسن‭ ‬الهيدوس‭ ‬وأكثر‭ ‬اللاعب‭ ‬خوضا‭ ‬للمباريات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الحالية‭ (‬176‭ ‬مباراة‭) ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬تطلعات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بمبدأ‭ ‬الخطوة‭ ‬خطوة‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭. ‬البداية‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬الهيدوس‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭. ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭. ‬هدفنا‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬إسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬القطرية‭ ‬التي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬الفريق‭ ‬وتقف‭ ‬بجانبه‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬لأن‭ ‬دعمهم‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬القطري‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬الرسمية‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وفاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬كمبوديا‭ ‬المتواضعة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأردني‭ ‬1‭-‬2‭.‬

ويعرف‭ ‬تينتين‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‭ ‬جيدا‭ ‬لأنه‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الوكرة‭ ‬ويقول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬اللاعبين‭ ‬جيدا،‭ ‬أعرف‭ ‬العقلية‭ ‬وأعرف‭ ‬أسلوبي‭ ‬في‭ ‬اللعب‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬القطرية‭.‬

ويعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬صنعوا‭ ‬المجد‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬احتفظ‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬بجل‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬السابقة،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهدافها‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬وأفضل‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭.‬

عدم‭ ‬استقرار‭ ‬لبناني‭ ‬

أما‭ ‬لبنان‭ ‬فيضع‭ ‬هدف‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬وكان‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأرز‮»‬‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تخلّف‭ ‬بفارق‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬فيتنام‭.‬

سيخوض‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬اللقاء‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬مغايرة‭ ‬تماماً‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬إثر‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭.‬

شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬لدى‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني،‭ ‬حيث‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬المونتينغري‭ ‬ميودراغ‭ ‬رادولوفيتش‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭.‬

وتحمل‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬الرقم‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لقاءات‭ ‬المنتخبين،‭ ‬حيث‭ ‬تعادلا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬وفاز‭ ‬القطري‭ ‬بعشر‭ ‬مباريات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسعى‭ ‬اللبناني‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬على‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭.‬

التقى‭ ‬المنتخبان‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وفازت‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬0‭.‬

ويأمل‭ ‬‮«‬رجال‭ ‬الأرز‮»‬‭ ‬استغلال‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬أبطال‭ ‬نسخة‭ ‬الإمارات‭ ‬2019،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬مطالب‭ ‬بمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬الإخفاق‭ ‬المونديالي‭.‬

ويأمل‭ ‬رادولوفيتش‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬التوازن‭ ‬للفريق‭ ‬مع‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النتائج‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬نِتاج‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭. ‬وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬محيّداً‭ ‬عن‭ ‬الضغوط،‭ ‬إذ‭ ‬يعي‭ ‬رادولوفيتش‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬مطالبا‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أشار‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬سردجان‭ ‬كلياييفيتش‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الافتتاحي‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬لأنه‭ ‬سيحدد‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نكن‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬لمنتخب‭ ‬قطر،‭ ‬فهو‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬ويمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬للغاية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تزودهم‭ ‬بخبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬جراء‭ ‬المشاركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬مردفاً‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مذهلة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬كلياييفيتش‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفريقنا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬الانطلاقة‭. ‬إذا‭ ‬تحلينا‭ ‬بالصبر‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬فحتماً‭ ‬سنحصل‭ ‬على‭ ‬فرصتنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬