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خليفة بن علي يستقبل المنتخبالمنتخب الوطني يحط رحاله في الدوحة

1/11/2024 7:13:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬18‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2023‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬منافساتها‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬

ويقام‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل،‭ ‬أحد‭ ‬الملاعب‭ ‬المونديالية‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬المشاركة‭ ‬السابعة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1988‭.‬

ويخوض‭ ‬الأحمر‭ ‬الكروي‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بمنافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ماليزيا‭ ‬والأردن‭. ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬مشواره‭ ‬بملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬الاثنين‮»‬‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الماليزي‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ويلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لحساب‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

الأحمر‭ ‬يحط‭ ‬رحاله‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬

حط‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رحاله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬18‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساتها‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وغادر‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬الخميس‮»‬‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختتم‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬والذي‭ ‬تخلله‭ ‬وديتان‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬والثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬إجراءات‭ ‬الدخول‭ ‬بمطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي،‭ ‬توجه‭ ‬بالحافلة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬بفندق‭ ‬‮«‬مرسى‭ ‬ملاذ‭ ‬كمبينسكي‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬بجزيرة‭ ‬اللؤلؤة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مقرا‭ ‬للمنتخب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬24‭ ‬لدورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬نجح‭ ‬خلالها‭ ‬الأحمر‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالتتويج‭ ‬بأول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬24‮»‬‭. ‬

خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يستقبل‭ ‬المنتخب‭ ‬

وقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬بالدوحة،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬الزعبي،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬مهند‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬أيمن‭ ‬علي‭ ‬الفردان‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وأهمية‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مضيفا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬متطلعا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المشرفة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الكروي‭ ‬القاري‭ ‬الكبير‭.‬

الفندق‭ ‬يحتفي‭ ‬بوصول‭ ‬الأحمر‭ ‬

واحتفل‭ ‬فندق‭ ‬مرسى‭ ‬ملاذ‭ ‬كمبينسكي‭ ‬الواقع‭ ‬بجزيرة‭ ‬اللؤلؤة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بوصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬موظفو‭ ‬الفندق‭ ‬ممرا‭ ‬شرفيا‭ ‬لأفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬دخولهم‭ ‬بهو‭ ‬الفندق‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الفندق‭ ‬كعكة‭ ‬كبيرة‭ ‬احتفاء‭ ‬بالمنتخب،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬وقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الحارس‭ ‬الدولي‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ ‬بقطع‭ ‬الكعكة‭ ‬باستخدام‭ ‬سيف‭ ‬احتفالي‭.‬

تدريب‭ ‬صباحي‭ ‬في‭ ‬‮«‬دبي‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬

وحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬صباحية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مركز‭ ‬جبل‭ ‬علي‭ ‬الرياضي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭. ‬

وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المناورة‭ ‬التدريبية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا،‭ ‬وخضعت‭ ‬لتدريبات‭ ‬الاستشفاء‭ ‬وبعض‭ ‬التدريبات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬فيما‭ ‬تدرب‭ ‬بقية‭ ‬العناصر‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭. ‬

وبدأ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬تحليل‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمناورة‭ ‬أنغولا،‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مجريات‭ ‬المناورة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحديد‭ ‬مواطن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الطريقة‭ ‬الفنية‭ ‬واختيار‭ ‬التشكيل‭ ‬الذي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية‭. ‬

المنتخب‭ ‬يخوض‭ ‬أول‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬

يخوض‭ ‬الأحمر‭ ‬الكروي‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬أول‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لأولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬‮«‬الاثنين‮»‬‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لحساب‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

بيتزي‭: ‬حققنا‭ ‬أهدافنا‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬

أعرب‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬مما‭ ‬حققه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬

وقال‭ ‬بيتزي‭: ‬‮«‬راضون‭ ‬بالأهداف‭ ‬التي‭ ‬حققناها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬دبي،‭ ‬فقد‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬واستطعنا‭ ‬رسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تساعدنا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمشاركة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬نتائج‭ ‬المباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬وأنغولا،‭ ‬واللتين‭ ‬كانتا‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المرتقبة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬تدرب‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬والذي‭ ‬منح‭ ‬خلاله‭ ‬الفرصة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬والاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬والتحدي‭ ‬الجديد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬بصفوف‭ ‬مكتملة‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬إصابات‭ ‬تذكر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ثقته‭ ‬بجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬متطلعا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬هو‭ ‬حصد‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬اعتبره‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

فردان‭: ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبدالله‭ ‬فردان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للمنتخب،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المطلوبة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬يتابع‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬والمتطلبات‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المنتخب‭.‬

وأشار‭ ‬فردان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بقطر،‭ ‬وكذلك‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬للمنتخب‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الكروية‭ ‬القارية‭.‬

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