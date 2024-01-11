خليفة بن علي يستقبل المنتخبالمنتخب الوطني يحط رحاله في الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق «الجمعة» منافسات النسخة 18 لكأس آسيا لكرة القدم 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل.
ويقام اليوم على ملعب استاد لوسيل، أحد الملاعب المونديالية بكأس العالم 2022، حفل افتتاح هذه النسخة، والتي تشهد المشاركة السابعة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا منذ عام 1988.
ويخوض الأحمر الكروي مباريات المجموعة الخامسة بمنافسات الدور الأول في البطولة، والتي يتواجد فيها منتخبات كوريا الجنوبية، ماليزيا والأردن. حيث يفتتح المنتخب مشواره بملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي «الاثنين» المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى، فيما يواجه المنتخب الماليزي يوم 20 يناير ضمن مباريات الجولة الثانية ويلتقي المنتخب الأردني يوم 25 يناير ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب هذه المجموعة.
الأحمر يحط رحاله في الدوحة
حط وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحاله في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في النسخة 18 لكأس آسيا 2023، التي تنطلق منافساتها اليوم «الجمعة» والتي تستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.
وغادر المنتخب الوطني «الخميس» مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة متوجها إلى دولة قطر، بعد أن اختتم معسكره التدريبي والذي تخلله وديتان الأولى أمام منتخب أستراليا والثانية أمام منتخب أنغولا، وذلك للاستعداد للمشاركة في النهائيات الآسيوية.
وبعد أن أنهى المنتخب إجراءات الدخول بمطار حمد الدولي، توجه بالحافلة إلى مقر إقامته بفندق «مرسى ملاذ كمبينسكي» الواقع بجزيرة اللؤلؤة، والذي كان مقرا للمنتخب خلال فترة مشاركته في منافسات النسخة 24 لدورة كأس الخليج العربي التي احتضنتها الدوحة في ديسمبر 2019، والتي نجح خلالها الأحمر بتحقيق نتيجة تاريخية بالتتويج بأول ألقابه في هذه الدورة «خليجي 24».
خليفة بن علي يستقبل المنتخب
وقد كان في استقبال المنتخب الوطني لدى وصوله إلى مقر إقامته بالدوحة، سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم نائب رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023، والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد عبدالله الزعبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد مهند محمد الأنصاري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد أيمن علي الفردان.
وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة خلال لقائه أفراد المنتخب الوطني أهمية هذه المرحلة وأهمية رفع مستوى التركيز في هذه المشاركة الآسيوية، مضيفا سموه أن المنتخب الوطني سيكون أمام تحد جديد في هذه النسخة من النهائيات الآسيوية، متطلعا سموه إلى تقديم المستويات المشرفة والمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للمنتخب في هذا المحفل الكروي القاري الكبير.
الفندق يحتفي بوصول الأحمر
واحتفل فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الواقع بجزيرة اللؤلؤة بشكل خاص بوصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث أقام موظفو الفندق ممرا شرفيا لأفراد المنتخب خلال دخولهم بهو الفندق. كما قدم الفندق كعكة كبيرة احتفاء بالمنتخب، حيث قام مدرب المنتخب المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي وقائد المنتخب الحارس الدولي سيد محمد جعفر بقطع الكعكة باستخدام سيف احتفالي.
تدريب صباحي في «دبي» قبل المغادرة
وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتزي على إجراء حصة تدريبية صباحية على ملعب مركز جبل علي الرياضي بمدينة دبي الإماراتية قبل المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى التي ضمت العناصر الأساسية التي شاركت في المناورة التدريبية أمام منتخب أنغولا، وخضعت لتدريبات الاستشفاء وبعض التدريبات الخفيفة، فيما تدرب بقية العناصر بصورة طبيعية.
وبدأ الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتزي تحليل النواحي الفنية الخاصة بمناورة أنغولا، على ضوء مجريات المناورة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف، من أجل الاستعداد على وضع الطريقة الفنية واختيار التشكيل الذي سيعتمد عليه المدرب في المشاركة الآسيوية.
المنتخب يخوض أول تدريب في الدوحة
يخوض الأحمر الكروي «الجمعة» أول حصة تدريبية في الدوحة، وذلك استعدادا لأولى مبارياته في المجموعة الخامسة أمام منتخب كوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها «الاثنين» المقبل على ملعب استاد نادي السد ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب هذه المجموعة.
بيتزي: حققنا أهدافنا من المعسكر
أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي أن الجهاز الفني أعرب عن رضاه مما حققه الجهاز الفني من أهداف في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في مدينة دبي الإماراتية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.
وقال بيتزي: «راضون بالأهداف التي حققناها من خلال معسكر دبي، فقد قمنا بعمل جيد واستطعنا رسم العديد من الجوانب الفنية التي تساعدنا في تهيئة المنتخب الوطني للمشاركة الآسيوية، دون النظر إلى ما آلت إليه نتائج المباراتين الوديتين أمام أستراليا وأنغولا، واللتين كانتا ضمن تحضيرات المنتخب لهذه المشاركة المرتقبة»، مضيفا أن المنتخب تدرب بصورة جيدة في المعسكر والذي منح خلاله الفرصة للعديد من اللاعبين الجدد بالمشاركة مع المنتخب في التحضير والاستعداد لخوض هذه التجربة والتحدي الجديد»، مشيرا إلى أن المنتخب سيشارك في النهائيات بصفوف مكتملة دون وجود إصابات تذكر، مؤكدا ثقته بجميع اللاعبين في تقديم أفضل المستويات في هذه المشاركة الآسيوية، متطلعا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية لحساب المجموعة الخامسة أمام منتخب كوريا الجنوبية، مبينا أن الأهم في دور المجموعات هو حصد بطاقة العبور للدور الثاني والذي اعتبره الهدف الذي سيعمل على تحقيقه مع المنتخب الوطني خلال تواجده في هذه المجموعة.
فردان: جهود كبيرة للجهاز الإداري
من جهته، قال إداري المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله فردان: «إن الجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب راشد خميس الزياني يعمل بشكل متواصل لتهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب، بالصورة التي تتوافق مع برنامج الجهاز الفني لتحقيق الأهداف المطلوبة، التي تسهم في رفع مستوى وأداء اللاعبين على الشكل الذي يصل بهم إلى الجاهزية للمشاركة في النهائيات الآسيوية»، مضيفا أن الجهاز الإداري يتابع كافة الأمور والمتطلبات للجهاز الفني واللاعبين ويعمل على تلبية كل الأمور التي تصب في مصلحة المنتخب.
وأشار فردان إلى أن الجهاز الإداري قد عمل منذ فترة طويلة على تجهيز كافة الأمور الإدارية المتعلقة بمشاركة المنتخب في كأس آسيا بقطر، وكذلك المعسكر التدريبي الذي أقيم مدينة دبي الإماراتية ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للأحمر البحريني في هذه المشاركة الكروية القارية.
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