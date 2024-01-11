مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة جبع بالقرب من جنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نابلس
– (أ ف ب): قتل فلسطيني في بلدة جبع بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس في عملية للجيش الاسرائيلي، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي. وافادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن الشاب «مجدي عبد اللطيف فشافشة (37 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين».
وقال اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني إن «طواقمنا استلمت شهيدا في بلدة جيع قرب جنين وجاري نقله للمستشفى»، مشيرا إلى إصابة آخر «بالرصاص الحي في الرجل في البلدة» يجري نقله إلى المستشفى أيضا. من جهته قال الجيش الاسرائيلي على حسابه على تلغرام إن «مقاتلينا يعملون على إحباط الإرهاب والقبض على الإرهابيين في جبع قرب جنين وتم قتل إرهابي واحد».
وذكر مصدر في بلدية جبع لوكالة فرانس برس إن «وحدات خاصة من المستعربين وقوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حاصروا منزلا وقتلوا احد الشبان هناك»، موضحا أن «الشاب هو من كتيبة جبع وهو من سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي. وتابع أن «القناصة اعتلوا أسطح المنازل واندلعت مواجهات»، مشيرا إلى أن «قوات الاحتلال ما زالت تحاصر منزلا آخر».
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل أكثر من 331 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حسب أرقام وزارة الصحة.
ووفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، قتل 41 إسرائيليا على الأقل في الدولة العبرية والضفة الغربية المحتلة في هجمات نفّذها فلسطينيون في عام 2023. وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك، اقتيد نحو 250 شخصا واحتُجزوا رهائن ولا يزال 132 منهم داخل القطاع.
في المقابل، أدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 أكتوبر إلى مقتل 23357 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
MENAFN11012024000055011008ID1107711540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.