مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة جبع بالقرب من جنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬اسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طواقمنا‭ ‬استلمت‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جيع‭ ‬قرب‭ ‬جنين‭ ‬وجاري‭ ‬نقله‭ ‬للمستشفى‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬البلدة‮»‬‭ ‬يجري‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬أيضا‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مقاتلينا‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬إحباط‭ ‬الإرهاب‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬الإرهابيين‭ ‬في‭ ‬جبع‭ ‬قرب‭ ‬جنين‭ ‬وتم‭ ‬قتل‭ ‬إرهابي‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬جبع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬المستعربين‭ ‬وقوات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬حاصروا‭ ‬منزلا‭ ‬وقتلوا‭ ‬احد‭ ‬الشبان‭ ‬هناك‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬جبع‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القناصة‭ ‬اعتلوا‭ ‬أسطح‭ ‬المنازل‭ ‬واندلعت‭ ‬مواجهات‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تحاصر‭ ‬منزلا‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬1967،‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬واعتقال‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬اقتحام‭ ‬للمدن‭ ‬والمخيمات‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬331‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ووفق‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قتل‭ ‬41‭ ‬إسرائيليا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نفّذها‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وتوعدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1140‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬كذلك،‭ ‬اقتيد‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬شخصا‭ ‬واحتُجزوا‭ ‬رهائن‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬132‭ ‬منهم‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬مترافقا‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬23357‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬