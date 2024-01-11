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((ضمان الاستثمار)): توقعات بأداء أفضل في 2024 ليتخطى الناتج العربي 3,5 تريليونات دولار

1/11/2024 7:13:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ (‬ضمان‭) ‬عن‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العربي‭ ‬بمعدل‭ ‬1 ‭,‬ 8 ‭%‬ ‭ ‬ليبلغ‭ ‬نحو‭ ‬3 ‭,‬ 4‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬بمعدل‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أحمد‭ ‬الصبيح‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬النشرة‭ ‬الفصلية‭ ‬الرابعة‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬توقعات‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬جاءت‭ ‬إيجابية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬متوقع‭ ‬3 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بالنمو‭ ‬المرجح‭ ‬لتسع‭ ‬اقتصادات‭ ‬نفطية‭ ‬تسهم‭ ‬بنحو‭ ‬78 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعوض‭ ‬احتمالات‭ ‬انكماش‭ ‬اقتصادات‭ ‬أخرى‭. ‬

وأرجع‭ ‬الصبيح‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬غالبية‭ ‬مؤشرات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬تراجع‭ ‬الإنتاج‭ ‬النفطي‭ ‬بمعدل‭ ‬5 ‭,‬ 2 ‭%‬ ‭ ‬وأسعار‭ ‬الخام‭ ‬العالمية‭ ‬بمعدل‭ ‬16 ‭,‬ 5 ‭%‬ ،‭ ‬وظهور‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لتشديد‭ ‬السياسات‭ ‬النقدية‭ ‬ومعايير‭ ‬الإقراض،‭ ‬وتصاعد‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬وأزمة‭ ‬المديونية‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

انخفض‭ ‬متوسط‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بمعدل‭ ‬4 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬ليبلغ‭ ‬7482‭ ‬دولاراً،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يرتفع‭ ‬بمعدل‭ ‬1 ‭,‬ 2 ‭%‬ ‭ ‬ليبلغ‭ ‬7573‭ ‬دولاراً‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬وفق‭ ‬تعادل‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬بمعدل‭ ‬3 ‭,‬ 2 ‭%‬ ‭ ‬ليبلغ‭ ‬18 ‭,‬ 1‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التفاوت‭ ‬الكبير‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬النفطية‭ ‬والأخرى‭ ‬الأقل‭ ‬دخلا‭.‬

ازداد‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بنسبة‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬ليتجاوز‭ ‬456‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬9 ‭,‬ 4 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬معدل‭ ‬تضخم‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬12 ‭,‬ 1 ‭%‬ ‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتراجعه‭ ‬إلى‭ ‬11 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

تراجع‭ ‬الفائض‭ ‬الافتراضي‭ ‬المجمع‭ ‬للموازنات‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬3 ‭,‬ 3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتحوله‭ ‬إلى‭ ‬عجز‭ ‬قدره‭ ‬26 ‭,‬ 9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ليمثل‭ ‬0 ‭,‬ 8 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي‭.‬

تحسن‭ ‬مؤشرات‭ ‬المديونية‭ ‬العربية،‭ ‬باستقرار‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭ ‬عند‭ ‬47 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتراجعها‭ ‬إلى‭ ‬46 ‭,‬ 1 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬لتبلغ‭ ‬50 ‭,‬ 8 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬تنخفض‭ ‬إلى‭ ‬49 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

سجلت‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬تراجعاً‭ ‬بمعدل‭ ‬5 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬كمحصلة‭ ‬لتراجع‭ ‬الصادرات‭ ‬العربية‭ ‬بمعدل‭ ‬9 ‭,‬ 7 ‭%‬ ،‭ ‬وتراجع‭ ‬الواردات‭ ‬بمعدل‭ ‬0 ‭,‬ 4 ‭%‬ ،‭ ‬ليتراجع‭ ‬فائض‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬بمعدل‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬262‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

تراجع‭ ‬فائض‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬بمعدل‭ ‬52 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ليبلغ‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬5 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بمواصلة‭ ‬الانخفاض‭ ‬إلى‭ ‬157‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬نسبته‭ ‬إلى‭ ‬4 ‭,‬ 4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬العربي‭.‬

تجاوزت‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬حاجز‭ ‬التريليون‭ ‬دولار،‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتغطية‭ ‬الواردات‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬لمدة‭ ‬8 ‭,‬ 6‭ ‬أشهر،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بمواصلة‭ ‬الارتفاع‭ ‬لتتجاوز‭ ‬1 ‭,‬ 1‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وذكر‭ ‬الصبيح‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التوقعات‭ ‬المتفائلة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العربي،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التفاؤل‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬والأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬لدول‭ ‬الجوار،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تأثير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬والمقرر‭ ‬أجراؤها‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ولاسيما‭ ‬مع‭ ‬احتمالات‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬هذا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬انعكاسات‭ ‬المستجدات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمناخية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ستواصل‭ ‬المؤسسة‭ ‬دعم‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬التأمينية‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭ ‬السياسية‭ ‬والتجارية‭ ‬بهدف‭ ‬تعظيم‭ ‬استفادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬ومقرها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬كمؤسسة‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأربع‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬عربية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تأمينية‭ ‬متخصصة‭ ‬ضد‭ ‬مخاطر‭ ‬الائتمان‭ ‬والمخاطر‭ ‬السياسية‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ودعم‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬العربية‭.‬

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