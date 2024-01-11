أمريكان إكسبرس تطلق النسخة الثالثة من مبادرة Shop Small لدعم الشركات الصغيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ShopSmall‭%‬

يعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السنوية‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ Shop ‭ ‬ Small ‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشاهداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لاقته‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬واستحسان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لنسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

خلال‭ ‬الحملة‭ ‬المستمرة‭ ‬مدة‭ ‬شهرين،‭ ‬يتاح‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬بطاقات‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬استرداد‭ ‬2‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬كرصيد‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬عند‭ ‬إنفاق‭ ‬5‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أثناء‭ ‬تسوقهم‭ ‬لدى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والمحلات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭.‬

في‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬صرح‭ ‬مازن‭ ‬خوري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مبادرة‭ ‬ Shop ‭ ‬ Small ‭ ‬في‭ ‬نسختيها‭ ‬السابقتين،‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مجدداً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬أعضاء‭ ‬بطاقات‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

ولأمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وعريق‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مجزية‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬عملائها‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المتاجر‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المتاجر‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادراتها‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬مثل‭ ‬حملة‭ ‬ shop ‭ ‬ mall ‭ ‬والتي‭ ‬تحفز‭ ‬وتكافئ‭ ‬أعضاء‭ ‬بطاقة‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس‭ ‬نظير‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الصغيرة‭.‬

انطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬ Shop ‭ ‬ Small ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬ Small ‭ ‬ Business ‭ ‬ Saturday® ،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭. ‬والآن‭ ‬تعتبر‭ ‬ Shop ‭ ‬ Small ‭ ‬حملة‭ ‬عالمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬