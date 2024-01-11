أمريكان إكسبرس تطلق النسخة الثالثة من مبادرة Shop Small لدعم الشركات الصغيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط إطلاق النسخة الثالثة من مبادرتها
Shop
Small المخصصة لدعم المؤسسات البحرينية الصغيرة، وذلك في الفترة من 10 يناير إلى 10 مارس. بعد النجاح المشهود الذي حققته الحملة في العامين الماضيين، تشهد نسخة هذا العام انضمام العديد من المؤسسات المحلية الجديدة، والتي تمثل أكثر من 50
% من إجمالي المشاركين.
يعد إطلاق النسخة السنوية الثالثة على التوالي من مبادرة Shop Small دليلاً على التزام الشركة المتواصل بدعم وتطوير المؤسسات المحلية الصغيرة في مملكة البحرين، وشاهداً على ما لاقته هذه المبادرة من نجاح واستحسان من قبل المشاركين، لا سيما مع انضمام جميع المؤسسات الصغيرة المشاركة في حملة العام الماضي لنسخة هذا العام.
خلال الحملة المستمرة مدة شهرين، يتاح لجميع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط استرداد 2 د.ب كرصيد في حسابات بطاقاتهم عند إنفاق 5 د.ب أو أكثر أثناء تسوقهم لدى أي من المتاجر والمحلات المشاركة في الحملة.
في تعليق له حول هذه المبادرة، صرح مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قائلاً: «بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرة Shop Small في نسختيها السابقتين، يسعدنا التعاون مجدداً هذا العام مع المؤسسات المحلية الصغيرة وتشجيع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس على دعم المؤسسات المحلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع البحريني حيث تحرص أمريكان إكسبريس باستمرار على دعم وتمكين الأعمال التجارية المحلية التي تسهم بدورها في رفد الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية في مملكة البحرين».
ولأمريكان إكسبريس تاريخ طويل وعريق في بناء علاقات تجارية مجزية مع شبكة عملائها من أصحاب المتاجر المحلية، حيث تقدم الشركة قيمة مضافة حقيقية لأصحاب المتاجر الصغيرة، وذلك من خلال مبادراتها العديدة التي تنفذها مثل حملة shop mall والتي تحفز وتكافئ أعضاء بطاقة أمريكان إكسبريس نظير مشترياتهم من المتاجر الصغيرة.
انطلقت مبادرة Shop Small في البداية تحت اسم Small Business Saturday® ، وهي مبادرة تم إطلاقها خلال موسم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة. والآن تعتبر Shop Small حملة عالمية تهدف إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة باستمرار.
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