بين بلينكن و((ملهي الرعيان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة سبق أن كتبها العراقي سالم الجميلي يعلق فيها على الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للدول العربية ويقارن بينه وبين الطائر المعروف باسم «ملهي الرعيان».
يقول في تغريدته إن هناك طائرا اسمه «ملهي الرعيان». هذا الطائر يطير مسافات قصيرة بين 2 و10 أمتار ويستهدف الرعيان، وعندما يقترب راعي الغنم منه ويهم بإمساكه يقفز الطائر مسافة أمتار، ثم يركض الراعي خلفه ليمسكه ظنا منه أن الطير متعب، فيقفز الطير مسافة أخرى، وهكذا تتكرر الحالة حتى يأخذ الراعي بعيدا عن غنمه ثم يأتي الذئب ويعيث بالغنم خرابا.
ويقول إن وزير الخارجية الأمريكي يمارس الدور نفسه، إذ يقوم بدور (ملهي العرب)، يقفز من دولة إلى دولة يدعو إلى وقف العنف، حتى تسحق إسرائيل غزة.
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