بين بلينكن و((ملهي الرعيان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬طائرا‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬ملهي‭ ‬الرعيان‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬الطائر‭ ‬يطير‭ ‬مسافات‭ ‬قصيرة‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و10‭ ‬أمتار‭ ‬ويستهدف‭ ‬الرعيان،‭ ‬وعندما‭ ‬يقترب‭ ‬راعي‭ ‬الغنم‭ ‬منه‭ ‬ويهم‭ ‬بإمساكه‭ ‬يقفز‭ ‬الطائر‭ ‬مسافة‭ ‬أمتار،‭ ‬ثم‭ ‬يركض‭ ‬الراعي‭ ‬خلفه‭ ‬ليمسكه‭ ‬ظنا‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬الطير‭ ‬متعب،‭ ‬فيقفز‭ ‬الطير‭ ‬مسافة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهكذا‭ ‬تتكرر‭ ‬الحالة‭ ‬حتى‭ ‬يأخذ‭ ‬الراعي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬غنمه‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬الذئب‭ ‬ويعيث‭ ‬بالغنم‭ ‬خرابا‭.‬

ويقول‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬يمارس‭ ‬الدور‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ (‬ملهي‭ ‬العرب‭)‬،‭ ‬يقفز‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العنف،‭ ‬حتى‭ ‬تسحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭.‬