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حماس: نقدر جهود الوسطاء لكن وقف العدوان أولوية قبل أي تفاوض

1/11/2024 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العربية‭.‬نت‭: ‬جددت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تأكيدها‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬إطلاق‭ ‬للأسرى‭ ‬قبل‭ ‬وقف‭ ‬للنار‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬لـ«العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭: ‬نقدر‭ ‬جهود‭ ‬الوسطاء‭ ‬لكن‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬أولوية‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬تفاوض‭. ‬ورفضت‭ ‬المصادر‭ ‬‮«‬خروجا‭ ‬لأي‭ ‬أسرى‭ ‬لدينا‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

ونفت‭ ‬المصادر‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬صفقات‭ ‬تتضمن‭ ‬خروج‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬لـ«العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تفاوض‭ ‬ولا‭ ‬صفقات‭ ‬قبل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ترتيبات‭ ‬مصرية‭ ‬مع‭ ‬وسطاء‭ ‬لعودة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭.‬

وأشارت‭ ‬مصادر‭ ‬العربية‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬اجتماعات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬التفاوض‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ستدخل‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭ ‬على‭ ‬مبادرتها‭ ‬القديمة‭ ‬للتوصل‭ ‬لتفاهمات‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭.‬

ميدانيا،‭ ‬دخلت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬وأطراف‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الكارثية،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬الحصار‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والمعارك‭ ‬البرية‭. ‬وتشهد‭ ‬غزة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التصعيد،‭ ‬الخميس،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬بادرة‭ ‬لقرب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬التطورات،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬23469‭ ‬شهيدا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬59604‭ ‬جرحى،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬استشهاد‭ ‬112‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬194‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭.‬

هذا‭ ‬وشنّ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬غارات‭ ‬مكثّفة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬جولته‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬الماراثونية،‭ ‬التي‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬تمدّد‭ ‬اتّساع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬يوم‭.‬

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