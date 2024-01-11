حماس: نقدر جهود الوسطاء لكن وقف العدوان أولوية قبل أي تفاوض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) العربية.نت: جددت حركة حماس تأكيدها رفض أي إطلاق للأسرى قبل وقف للنار في غزة.
وقالت مصادر من حماس لـ«العربية» و«الحدث»: نقدر جهود الوسطاء لكن وقف العدوان أولوية قبل أي تفاوض. ورفضت المصادر «خروجا لأي أسرى لدينا قبل انتهاء العدوان».
ونفت المصادر من حماس «الحديث عن أي صفقات تتضمن خروج قادة الحركة من غزة». وقالت لـ«العربية» و«الحدث»: «لا تفاوض ولا صفقات قبل وقف إطلاق النار في غزة».
وفي وقت سابق، كشفت مصادر «العربية» و«الحدث» عن وجود ترتيبات مصرية مع وسطاء لعودة التفاوض على صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
وأضافت المصادر أن مصر تعمل على إعادة صياغة اتفاق جديد بعد استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل.
وأشارت مصادر العربية أيضا إلى أن القاهرة تعمل على ترتيب اجتماعات جديدة بين فصائل فلسطينية لمناقشة آليات التفاوض بالإضافة إلى أن مصر ستدخل تغييرات جذرية على مبادرتها القديمة للتوصل لتفاهمات بشأن غزة.
ميدانيا، دخلت الحرب في غزة هذا الأسبوع شهرها الرابع وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات وأطراف دولية من الأوضاع الكارثية، مع تواصل الحصار والقصف الإسرائيليين والمعارك البرية. وتشهد غزة مزيداً من التصعيد، الخميس، فيما لا تظهر أي بادرة لقرب وقف إطلاق النار بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيدا منذ السابع من أكتوبر بالإضافة إلى سقوط 59604 جرحى، مضيفةً أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.
كما أعلنت استشهاد 112 فلسطينيا وإصابة 194 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
هذا وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، فجر أمس، غارات مكثّفة على جنوب قطاع غزة في حين يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مصر جولته الشرق أوسطية الماراثونية، التي يأمل أن تمنع تمدّد اتّساع رقعة النزاع الدائر منذ حوالي 100 يوم.
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