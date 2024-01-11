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ترحيب دولي بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

1/11/2024 7:13:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حظيت‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بترحيب‭ ‬دولي‭ ‬منذ‭ ‬إعلانها،‭ ‬وحتى‭ ‬بدء‭ ‬أولى‭ ‬جلساتها‭ ‬اليوم‭ ‬أمس‭. ‬وقالت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مرافعتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعترف‭ ‬بالنكبة‭ ‬المستمرة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأوضح‭ ‬فوسي‭ ‬ماندونسيلا‭ ‬سفير‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬إن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مزق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وأهدر‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وبقية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

واتهمت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دفعت‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬إن‭ ‬قضية‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬حظيت‭ ‬بدعم‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬22‭ ‬عضوا،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬57‭ ‬عضوا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعربت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬هيومان‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬فقد‭ ‬رحب‭ ‬قادة‭ ‬ومسئولون‭ ‬يمثلون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنجلاديش‭ ‬وبوليفيا‭ ‬والأردن‭ ‬وماليزيا‭ ‬والمالديف‭ ‬وباكستان‭ ‬وناميبيا‭ ‬ونيكاراجوا‭ ‬وفنزويلا‭ ‬بالخطوة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بها‭ ‬لاحقا‭ ‬رئيس‭ ‬كولومبيا‭ ‬ورئيس‭ ‬البرازيل‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البرازيل‭ ‬جوستاف‭ ‬بيترو،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتحركات‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعد‭ ‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭.‬

وأيد‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عديدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بلجيكا‭ ‬واستراليا‭ ‬القضية،‭ ‬وحتى‭ ‬العضو‭ ‬اليساري‭ ‬بالكنيست‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عوفر‭ ‬كاسيف،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬مساعي‭ ‬لطرده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نواب‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬هاآرتس‭.‬

وعلقت‭ ‬صحيفة‭ ‬الجارديان‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬فيها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬مقاضاة‭ ‬أخرى‭ ‬بسبب‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ75‭ ‬لتأسيسها،‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬عصر‭ ‬جديدا‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭.‬

‭ ‬ورفعت‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬قضية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭. ‬وتتضمن‭ ‬قضية‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬إشارات‭ ‬إلى‭ ‬الاستخدام‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للقصف‭ ‬الشامل‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والدواء‭ ‬عن‭ ‬غزة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأفعال‭ ‬المنسوبة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الإبادة‭ ‬وترتكب‭ ‬الإبادة،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬عزمها‭ ‬نفى‭ ‬الاتهامات،‭ ‬التي‭ ‬رفضتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وواشنطن‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭. ‬وقد‭ ‬يستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬سنوات‭ ‬كي‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارها،‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تصدر‭ ‬أيضا‭ ‬إجراءات‭ ‬تتطلب‭ ‬تحركات‭ ‬مثل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لتقلق‭ ‬خطر‭ ‬الإبادة‭.‬

وتقول‭ ‬الجارديان‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتجاهل‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإجراءات،‭ ‬لكن‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬سيلحق‭ ‬ضررا‭ ‬هائلا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السمعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحليفتها‭ ‬واشنطن،‭ ‬كما‭ ‬أنهما‭ ‬ستخسران‭ ‬أيضا‭ ‬النفوذ‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

وتابعت‭ ‬الصحيفة‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬تدخل‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا،‭ ‬وهي‭ ‬دولة‭ ‬ليست‭ ‬متضررة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أمر‭ ‬نادر‭ ‬للغاية،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭. ‬فكانت‭ ‬هناك‭ ‬سابقة‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬جامبيا‭ ‬بمقاضاة‭ ‬ميانمار‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬واتهمتها‭ ‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭.‬

وقبل‭ ‬قضية‭ ‬جامبيا،‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬نظرت‭ ‬محكمة‭ ‬لاهاي‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الإبادة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬صربيا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬سربرينتشا‭ ‬في‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬وهي‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬فيها‭ ‬الضحية‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الجاني،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬لم‭ ‬تدن‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أبدا‭ ‬بارتكاب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تمرير‭ ‬إدانات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محاكم‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬محاكمتي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬لرواندا‭ ‬ويوغوسلافيا‭ ‬السابقة،‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لها‭ ‬ولاية‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬المحاكم‭ ‬تقوم‭ ‬بمحاكمة‭ ‬الأفراد‭ ‬وبعد‭ ‬وقوع‭ ‬القتلى،‭ ‬حيث‭ ‬تتم‭ ‬المحاكمة‭ ‬بعد‭ ‬دفن‭ ‬الموتى‭.‬

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