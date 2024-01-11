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جنوب إفريقيا تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية بغزة وتطالب بوقف العدوان

1/11/2024 7:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لاهاي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬جلسات‭ ‬استماع‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكابها‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬شكوى‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬84‭ ‬صفحة‭ ‬رفعت‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬لاهاي‭ ‬مقرًا،‭ ‬حثت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬القضاة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬عاجل‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بـتعليق‭ ‬فوري‭ ‬لعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

بدأ‭ ‬الفريق‭ ‬القانوني‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قضيتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬مؤقتة،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬نمطًا‭ ‬منظمًا‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬استنتاج‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات،‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬اليوم‭.‬

بدأت‭ ‬عديلة‭ ‬هاشم‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بتوضيح‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وإلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬الجسدي‭ ‬الخطير‭ ‬بهم،‭ ‬وفرض‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬والهجمات‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يقتلون‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والقنابل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر‭. ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الموت‭ ‬المباشر‭ ‬بسبب‭ ‬المجاعة‭ ‬والمرض،‭ ‬بسبب‭ ‬تدمير‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومحدودية‭ ‬المساعدات‭ ‬المسموح‭ ‬بدخولها،‭ ‬واستحالة‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬القنابل‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يجعل‭ ‬الحياة‭ ‬مستحيلة‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬للظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬يكتظ‭ ‬بها‭ ‬المدنيون‭ ‬اليائسون‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيوقف‭ ‬المعاناة‭ ‬إلا‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬نهائي‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سلوك‭ ‬إسرائيل‭ ‬يشكل‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬اعتبار‭ ‬بعض‭ ‬الأفعال‭ ‬ضمن‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كلها،‭ ‬تقع‭ ‬ضمن‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬فرضت‭ ‬أيضًا‭ ‬عمدًا‭ ‬اعتبارات‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التدمير‭ ‬الجسدي‭ ‬للشعب‮»‬‭ ‬واستشهد‭ ‬وفد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بنيلسون‭ ‬مانديلا‭ ‬ومارتن‭ ‬لوثر‭ ‬كينج‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وقال‭ ‬فوسي‭ ‬مادونسيلا،‭ ‬سفير‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لدى‭ ‬هولندا،‭ ‬إن‭ ‬السياسات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القوانين‭ ‬التمييزية‭ ‬‮«‬المؤسسية‮»‬،‭ ‬وفرض‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬العنصري‮»‬‭ ‬و«الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‮»‬‭ ‬قد‭ ‬‮«‬شجعت‮»‬‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬رونالد‭ ‬لامولا،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوفد،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬نيلسون‭ ‬مانديلا،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للبلاد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬إنسانية‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬ ‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬هاجم‭ ‬فيه‭ ‬مسلحو‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1200‭ ‬شخص‭. ‬لقد‭ ‬عانى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬القمع‭ ‬والعنف‭ ‬المنهجيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬76‭ ‬الماضية‭.‬

واستشهدت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بكلمات‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬كبار‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬‮«‬نية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬قضية‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬وثيقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬مسار‭ ‬الحرب‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تدلي‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬بشدة‭ ‬جميع‭ ‬الاتهامات،‭ ‬بتصريحاتها‭ ‬اليوم‭.‬

في‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬تمبيكا‭ ‬نجكوكايتوبي‭ ‬إن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬استخدموا‭ ‬عمدا‭ ‬وبشكل‭ ‬منهجي‭ ‬لغة‭ ‬تجردهم‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتطبيع‭ ‬خطاب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وإرسال‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

واستشهد‭ ‬نغكوكايتوبي‭ ‬بإشارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬مقاطع‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬كما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يظهر‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬يرددون‭ ‬لغتهم‭ ‬ويحتفلون‭ ‬بالهجمات‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوسا‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬اضطرت‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬القتل‭ ‬المستمر‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وبدافع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وحث‭ ‬محامون‭ ‬يمثلون‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تاريخية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬مسار‭ ‬الصراع‭.‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع،‭ ‬وكذلك‭ ‬فعلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المحامون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ردا‭ ‬مدته‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬دعوة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬لمنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬أثناء‭ ‬نظر‭ ‬القضية‭.‬

وسلطت‭ ‬تصريحات‭ ‬ممثليها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬والتهديدات‭ ‬المستمرة‭ ‬للحياة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬وصفوه‭ ‬بنمط‭ ‬لغة‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭.‬

وقال‭ ‬فوجان‭ ‬لوي،‭ ‬المحامي‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ ‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬دقة‭ ‬تنفيذها‭ ‬ ‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نية‭ ‬تدمير‭ ‬شعب‭ ‬كليًا‭ ‬أو‭ ‬جزئيًا،‭ ‬فإنها‭ ‬تنتهك‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬‮«‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬العاجلة‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬لن‭ ‬تصدر‭ ‬حكمها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باتهامات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬سنوات‭.‬

وقرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬نهائية‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستئناف‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬آلية‭ ‬لتنفيذها‭.‬

ومع‭ ‬جذب‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المشحونة‭ ‬سياسيا‭ ‬اهتماما‭ ‬عالميا،‭ ‬خطط‭ ‬مؤيدو‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬لتنظيم‭ ‬مسيرات‭ ‬وتجمعات‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭.‬

شنت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدوانا‭ ‬وحشيا‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تسبب‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬ونزوح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ولو‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭.‬

وقال‭ ‬عامر‭ ‬صلاح‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬فراره‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬الدولي‭ ‬لإجبار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬دائما‭ ‬دولة‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭. ‬لقد‭ ‬فعلوا‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معاقبتهم‭ ‬طالما‭ ‬كانت‭ ‬أمريكا‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭. ‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لتغيير‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحيي‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وأن‭ ‬تتمكن‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

وتعرّف‭ ‬معاهدة‭ ‬منع‭ ‬ومعاقبة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لعام‭ ‬1948‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬الأفعال‭ ‬المرتكبة‭ ‬بقصد‭ ‬التدمير‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لمجموعة‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬إثنية‭ ‬أو‭ ‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬دينية‮»‬‭.‬

وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وإسرائيل‭ ‬طرفان‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬التي‭ ‬تلزمهما‭ ‬بعدم‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وكذلك‭ ‬منعها‭ ‬والمعاقبة‭ ‬عليها‭. ‬

وتعرّف‭ ‬المعاهدة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬الأفعال‭ ‬المرتكبة‭ ‬بقصد‭ ‬التدمير‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لمجموعة‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬إثنية‭ ‬أو‭ ‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬دينية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬رونالد‭ ‬لامولا‭ ‬إن‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تدين‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يتضمن‭ ‬جرائم‭ ‬فظيعة،‭ ‬ليس‭ ‬مبررا‭ ‬لانتهاكات‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭.‬

ولطالما‭ ‬دافعت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهي‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬عندما‭ ‬رحبت‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بقيادة‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬بنضال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الأفريقي‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الأقلية‭ ‬البيضاء‭.‬

وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يتابع‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬نتائج‭ ‬جلسة‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬اليوم،‭ ‬والعدالة‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الضغوط‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بتجريم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

ونظم‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجين‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬دخان‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأخضر‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

كما‭ ‬نظم‭ ‬مؤيدو‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسيرة‭.‬

وشهد‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬وجودا‭ ‬مكثفا‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬المسيرتين‭.‬

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