مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الأكـاديـمـي بـيـن جامعة البحرين ومركز علوم الحلال بجامعة تايلاندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت جامعة البحرين ومركز علوم الحلال بجامعة شولالونغكورن بمملكة تايلاند الصديقة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الأكاديمية المشتركة، وتنظيم برامج البحوث العلمية المشتركة، وتبادل الباحثين في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور فؤاد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن الجامعة تسعى إلى استقطاب الخبرات العلمية في مختلف المجالات، للاستفادة منها في تطوير الأبحاث والمواد العلمية، مشيراً إلى أن التعاون مع مركز علوم الحلال بجامعة شولالونغكورن يأتي في هذا الإطار، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة في تبادل الخبرات الأكاديمية، والاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب، والبحث العلمي.
من جانبه، ثمن الأستاذ الدكتور ويناي دحلان المدير المؤسس لمركز علوم الحلال بجامعة شولالونغكورن أهمية التعاون مع جامعة البحرين، بوصفها جامعة تضم مختلف الخبرات العلمية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات، ومن تجارب الجامعة في التدريب والنشاط الطلابي، بما يحقق مصالح الجامعتين وتطلعاتهما.
MENAFN11012024000055011008ID1107711531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.