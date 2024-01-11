مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الأكـاديـمـي بـيـن جامعة البحرين ومركز علوم الحلال بجامعة تايلاندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأبحاث‭ ‬والمواد‭ ‬العلمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬علوم‭ ‬الحلال‭ ‬بجامعة‭ ‬شولالونغكورن‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب،‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ويناي‭ ‬دحلان‭ ‬المدير‭ ‬المؤسس‭ ‬لمركز‭ ‬علوم‭ ‬الحلال‭ ‬بجامعة‭ ‬شولالونغكورن‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بوصفها‭ ‬جامعة‭ ‬تضم‭ ‬مختلف‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخبرات،‭ ‬ومن‭ ‬تجارب‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والنشاط‭ ‬الطلابي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الجامعتين‭ ‬وتطلعاتهما‭.‬