الخارجية: 24 مشروعا جديدا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا





كشف‭ ‬نوّار‭ ‬المطوّع‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬24‭ ‬مشروعا‭ ‬جديدا‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وبذلك‭ ‬ستكون‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أتمت‭ ‬64‭ ‬مشروعا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬102‭ ‬مشروع‭ ‬بالخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬أقامته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭.‬

واستعرض‭ ‬المطوّع‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أضخم‭ ‬مشاريع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬اطلاقها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وهو‭ ‬إطلاق‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومبادرة‭ ‬دبلوم‭ ‬في‭ ‬‮«‬دبلوماسية‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والاخاء‭ ‬والتضامن،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تطرّق‭ ‬لها‭

‬د‭.‬عبداللطيف‭ ‬الزيـاني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬تضم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬وحملات‭ ‬إعلامية،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬عدّة‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬المحاور‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬الثقافية‭ ‬والثقافية‭ ‬وحقوق‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬وهم‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال‭ ‬والمُعاقين،‭ ‬وحقوق‭ ‬التضامن‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬تخص‭ ‬البيئة‭ ‬والسلام‭ ‬العالمي‭ ‬والأمن‭.‬

وأكد‭ ‬المطوّع‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وزارات‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تنجز‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬كُلفت‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزارات‭ ‬أخرى‭ ‬وصلت‭ ‬نسب‭ ‬إنجازها‭ ‬لبعض‭ ‬المشاريع‭ ‬85 % ‭ ‬باعتباره‭ ‬مؤشرا‭ ‬مبشرا‭ ‬ودالا‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بملف‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭.‬

وحول‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬تعريف‭ ‬الزائر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬بإنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬كما‭ ‬يتناول‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وهو‭ ‬يحوي‭ ‬25‭ ‬جهة‭ ‬معنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬وجهات‭ ‬مختلفة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الناس‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭.‬