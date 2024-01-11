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خدمات الشورى توافق على اقتراح بقانون لزيادة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة إلى 4%

1/11/2024 7:13:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 13.8 ألفا من ذوي الإعاقة مسجلون بـ«التنمية الاجتماعية»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬حول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النسبة‭ ‬المُقررة‭ ‬لتشغيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬2 % ‭ ‬إلى‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬خمسين‭ ‬عاملًا‭ ‬فأكثر،‭ ‬وزيادة‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬ومراعاة‭ ‬تناسب‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬وإلزام‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬المُختص‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬يحدد‭ ‬فيه‭ ‬الوظائف‭ ‬والأعمال‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تعيين‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬فيها‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬بجواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تعديل‭ ‬بسيط‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬مقدميه‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ (‬سبيكة‭ ‬الفضالة،‭ ‬دلال‭ ‬الزايد،‭ ‬علي‭ ‬العرادي،‭ ‬طلال‭ ‬المناعي،‭ ‬هشام‭ ‬القصاب‭)‬،‭ ‬بإضافة‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬تناسب‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل‭ ‬المتوافر‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬يبلغ‭ (‬321‭)‬،‭ ‬منهم‭ (‬105‭) ‬إعاقات‭ ‬ذهنية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬هو‭ ‬تأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لدمجهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬أما‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فدورها‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وزيارة‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬لتأهيل‭ ‬المكان‭ ‬لهم‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬المسجلين‭ ‬بالوزارة‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬و765‭ ‬شخصًا،‭ ‬موزعين‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5352‭ ‬حالة‭ ‬إعاقة‭ ‬ذهنية‭ ‬ونفسية،‭ ‬و3990‭ ‬حالة‭ ‬إعاقة‭ ‬جسمية،‭ ‬و2210‭ ‬حالات‭ ‬إعاقة‭ ‬سمعية،‭ ‬و1302‭ ‬حالة‭ ‬إعاقة‭ ‬بصرية،‭ ‬و911‭ ‬حالة‭ ‬إعاقة‭ ‬متعددة‭. ‬ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬جاء‭ ‬متوافقًا‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬ومتناسقًا‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬المقارنة،‭ ‬ومسايرًا‭ ‬لنسق‭ ‬المُشرع‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬انتهج‭ ‬منهجًا‭ ‬قويمًا‭ ‬لحماية‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬المُؤهلين‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بنسب‭ ‬أكبر‭ ‬مِمَّا‭ ‬كان‭ ‬محددًا،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المُلزمة‭ ‬بتحديد‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬إمكانيات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقات‭ ‬المُؤهلين،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بضرورة‭ ‬تشغيلهم‭ ‬بحسب‭ ‬أولويتهم‭ ‬في‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬الإعاقة‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل‭ ‬المتوافر‭.‬

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