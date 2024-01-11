Friday, 12 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزراء عرب: مشاريع تكاملية تصب في صالح التكامل الاقتصادي والصناعي والتنمية المستدامة

1/11/2024 7:13:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أهمية‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬الشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬مصر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬يعد‭ ‬نموذجا‭ ‬حيا‭ ‬لما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مراحل‭ ‬متطورة‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬


من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬الشمالي‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأوضح‭ ‬الشمالي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يعتبر‭ ‬اجتماعا‭ ‬مهما‭ ‬لتميزه‭ ‬بانضمام‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لتصبح‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬5‭ ‬دول‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة،‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعها‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العاشر‭ ‬إلى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬تميزت‭ ‬بتوقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

ووصف‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬بأنها‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬نوعية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الصناعية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬رياض‭ ‬مزور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة
بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬أهمية‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة،‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬المنامة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لجعل‭ ‬المنطقة‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعا‭ ‬وريادة‭ ‬وتنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يعتبر‭ ‬الأساس‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬الموجودة‭ ‬والمؤهلات‭ ‬والكوادر‭ ‬الشابة‭ ‬والكفاءات‭ ‬الموجودة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬والاقتناء‭ ‬من‭ ‬منتوجات‭ ‬شقيقة‭ ‬بدل‭ ‬اقتناء‭ ‬المنتجات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬فهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬قيمة‭ ‬جدا،‭ ‬وأوضح‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬حالية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ700‭ ‬ألف‭ ‬سيارة،‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيع‭ ‬البطاريات‭.‬

MENAFN11012024000055011008ID1107711528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث