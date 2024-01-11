وزراء عرب: مشاريع تكاملية تصب في صالح التكامل الاقتصادي والصناعي والتنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬مصر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬يعد‭ ‬نموذجا‭ ‬حيا‭ ‬لما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬مراحل‭ ‬متطورة‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬





من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬الشمالي‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأوضح‭ ‬الشمالي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يعتبر‭ ‬اجتماعا‭ ‬مهما‭ ‬لتميزه‭ ‬بانضمام‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لتصبح‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬5‭ ‬دول‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة،‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعها‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العاشر‭ ‬إلى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬تميزت‭ ‬بتوقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

ووصف‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬بأنها‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬نوعية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الصناعية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬رياض‭ ‬مزور‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة

بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬أهمية‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة،‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬المنامة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭ ‬لجعل‭ ‬المنطقة‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعا‭ ‬وريادة‭ ‬وتنافسية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬يعتبر‭ ‬الأساس‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬الموجودة‭ ‬والمؤهلات‭ ‬والكوادر‭ ‬الشابة‭ ‬والكفاءات‭ ‬الموجودة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬والاقتناء‭ ‬من‭ ‬منتوجات‭ ‬شقيقة‭ ‬بدل‭ ‬اقتناء‭ ‬المنتجات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬فهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬قيمة‭ ‬جدا،‭ ‬وأوضح‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬حالية‭ ‬تقدر‭ ‬بـ700‭ ‬ألف‭ ‬سيارة،‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيع‭ ‬البطاريات‭.‬