وزير الخارجية يفتتح النسخة الثانية من المعرض المصاحب لليوم الدبلوماسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





افتتح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬لفعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬الوزارة‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬بالمنامة‭.‬

وتناول‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬الموجودة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬زاوية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تناولت‭ ‬خدمات‭ ‬مكتب‭ ‬التصديقات‭ ‬القنصلية،‭ ‬وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬لتناول‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الزائر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬بإنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬