وزير الخارجية يفتتح النسخة الثانية من المعرض المصاحب لليوم الدبلوماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
افتتح وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني صباح أمس المعرض المُصاحب لفعاليات اليوم الدبلوماسي في نسخته الثانية، الذي تحتفل به الوزارة سنويًا في الرابع عشر من يناير، ويستمر المعرض حتى يوم غد السبت في مجمع السيف بالمنامة.
وتناول المعرض في نسخته الثانية أبرز الخدمات القنصلية الموجودة، إلى جانب تخصيص زاوية في المعرض تناولت خدمات مكتب التصديقات القنصلية، وتم تخصيص جزء من المعرض لتناول مشروع «طريق حقوق الإنسان» الذي يقوم على تعريف الزائر في مملكة البحرين والمواطن والمقيم بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان من خلال اخذ جولة في هذا الطريق في المعرض والاطلاع على أبرز ما قدمته المملكة في سبيل تحقيق حقوق الانسان ليكون هذا الطريق شاهدًا على إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
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