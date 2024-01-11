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توقيع ((إعلان نوايا)) بين وزارتي الداخلية في البحرين والنمسا

1/11/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لجمهورية‭ ‬النمسا‭ ‬التقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرهارد‭ ‬كارتر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بحضور‭ ‬حسن‭ ‬موسى‭ ‬شفيعي‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬بالإنابة‭ ‬في‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬النمسا‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من
أمن‭ ‬واستقرار،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة،‭ ‬وأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬وتحديات‭ ‬أمنية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الرؤى‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استشراف‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهتها‭. ‬

ووقّع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ونظيره‭ ‬النمساوي‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬نوايا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‮
‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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