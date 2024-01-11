توقيع ((إعلان نوايا)) بين وزارتي الداخلية في البحرين والنمسا

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- Akhbar Al Khaleej) خلال زيارته لجمهورية النمسا التقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية جيرهارد كارتر وزير الداخلية الاتحادية، بحضور حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف المعتمد لدى النمسا وأعضاء الوفد المرافق للوزير.
ورحب وزير الداخلية الاتحادية في النمسا بزيارة وزير الداخلية، مؤكدا دورها في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد وزير الداخلية ما تنعم به مملكة البحرين من
أمن واستقرار، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى دور الجهود المشتركة في تعزيز الأمن من خلال البرامج والمبادرات الهادفة، وأهمية مواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن الشامل في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الشقيقة والصديقة.
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في كافة مجالات العمل الأمني، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات أمنية، وبما يسهم في حفظ تعزيز الأمن، بالإضافة إلى أهمية البناء على الرؤى المستقبلية لتحقيق الأمن من خلال استشراف التحديات المستقبلية وكيفية مواجهتها.
ووقّع وزير الداخلية ونظيره النمساوي «إعلان نوايا» بين وزارتي الداخلية في البلدين، في إطار العمل على توثيق التعاون الأمني في مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية،
وتم الاتفاق على تفعيل الإعلان من خلال التواصل والتنسيق بين الجانبين.
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