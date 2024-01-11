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((الأعلى للبيئة)) ينظم ندوة عن التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في قطاع الرغويات والعزل الحراري

1/11/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬بروتوكول‭ ‬مونتريال‭ ‬بشأن‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والتقدم‭ ‬والنهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬البيئي‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬بكل‭ ‬أنواعها‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬يونيدو‭) ‬بشأن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرغويات‭ ‬والعزل‭ ‬الحراري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصنعين‭ ‬والمزودين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬وإقليمية،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخدمي‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التخلص‭ ‬التام‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬

وأوضح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرغويات‭ ‬والعزل‭ ‬الحراري،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بدائل‭ ‬متعددة‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تصنيعها‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬بديلاً‭ ‬صديقاً‭ ‬للبيئة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلاسة‭ ‬التحول‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬للمستخدمين‭ ‬النهائيين،‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الصناعة‭ ‬أو‭ ‬العزل‭ ‬الحراري‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬مساحة‭ ‬مناسبة‭ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلورة‭ ‬سهولة‭ ‬الانتقال‭ ‬للبدائل‭ ‬الجديدة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ (‬يونيدو‭) ‬نجح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كميات‭ ‬مناسبة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬البديلة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العزل‭ ‬الحراري،‭ ‬بعد‭ ‬فحصها‭ ‬مختبرياً‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬ملاءمتها‭ ‬للبيئة‭ ‬والأجواء‭ ‬البحرينية‭ ‬المعروفة‭ ‬بارتفاع‭ ‬حرارتها‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬وتوافقها‭ ‬مع‭ ‬رغبات‭ ‬المستخدمين،‭ ‬وتماشيها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الرقابية‭.

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬يونيدو‭) ‬نظير‭ ‬جهودها‭ ‬البيئية،‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬لمشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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