((الشمالية)) و((الإسكان)) تنظمان مبادرة ((الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية)) بمجمع الرملي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظّمت المحافظة الشمالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مبادرة «الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية» بمجمع الرملي، والتي ستستمر حتى يوم السبت 13 يناير الجاري، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك بحضور العميد عبد الله علي راشد معنطر نائب محافظ المحافظة الشمالية، والدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية وعدد من المسؤولين بالوزارة والمحافظة الشمالية وبنك الإسكان.
وقد أشاد العميد عبد الله علي راشد معنطر نائب محافظ المحافظة الشمالية لدى افتتاح الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعريف المواطنين بالخدمات الإسكانية الجديدة، والتسهيل على المواطنين في الحصول على الاستشارات التمويلية والإجابة عن الاستفسارات التي تتعلق بمعايير وأحكام الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية، والاطلاع على أحدث الخدمات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تطرحها، داعياً المواطنين في مناطق المحافظة الشمالية إلى زيارة مقر الفرع المتنقل بمجمع الرملي والاستفادة من خدمات الاستشارات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
وقال العميد عبد الله علي معنطر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة الشمالية لتنظيم الفعاليات والبرامج التي تخدم أهالي المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطنين، وتسهيل وصول الخدمات الاجتماعية لهم، منوهاً إلى حرص المحافظة على تنظيم المزيد من المبادرات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه، أكد هيثم سامي كمال مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مبادرة «الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية» تعد أحد المبادرات التي استحدثتها الوزارة مؤخراً بهدف تعزيز توفير الاستشارات التمويلية للمواطنين والإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بأحكام ومعايير التمويلات الإسكانية من قرب.وقال كمال إن خدمة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية تشهد مشاركة فاعلة لبنك الإسكان، الذي يقدم الحلول التمويلية التي تدعم المواطن في اختيار نوع التمويل الملائم، وكيفية الحصول على التسهيلات التمويلية من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، كما يقدم البنك مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي التي ينفذها لخدمة المواطنين المستفيدين من البرامج التمويلية.
ونوه مدير إدارة الاتصال إلى أنه من المقرر تنظيم مبادرة الفرع المتنقل في جميع محافظات المملكة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وستكون المحطة التالية للفرع في مجمع «كاونتري مول» بالمحافظة الشمالية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري، على أن يتم تنظيمها في باقي المحافظات وفق جدول زمني محدد لذلك.
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