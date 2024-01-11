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((الشمالية)) و((الإسكان)) تنظمان مبادرة ((الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية)) بمجمع الرملي

1/11/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّمت‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬للتمويلات‭ ‬الإسكانية‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬الرملي،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭ ‬والمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭.‬‮

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬العميد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لدى‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬للتمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬بالخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬التمويلية‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬الاستفسارات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بمعايير‭ ‬وأحكام‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها،‭ ‬داعياً‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬مقر‭ ‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬بمجمع‭ ‬الرملي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين‭.‬‮

وقال‭ ‬العميد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬معنطر‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهم،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬هيثم‭ ‬سامي‭ ‬كمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬للتمويلات‭ ‬الإسكانية‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬استحدثتها‭ ‬الوزارة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬توفير‭ ‬الاستشارات‭ ‬التمويلية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأحكام‭ ‬ومعايير‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬من‭ ‬قرب‭.‬وقال‭ ‬كمال‭ ‬إن‭ ‬خدمة‭ ‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬للتمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬التمويل‭ ‬الملائم،‭ ‬وكيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التسهيلات‭ ‬التمويلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التمويلية‭.‬‮

ونوه‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬مبادرة‭ ‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬وستكون‭ ‬المحطة‭ ‬التالية‭ ‬للفرع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬كاونتري‭ ‬مول‮»‬‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬وحتى‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المحافظات‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لذلك‭.‬

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