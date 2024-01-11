((التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف)) تستمع إلى ردود ومرئيات وزارة العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضاً‭ ‬استعراض‭ ‬كل‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬ومحور‭ ‬عملها،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قرارات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال،‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعقود‭ ‬التوريد‭ ‬والتوظيف‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2020‭ ‬و2021،‭ ‬إضافة‭ ‬بيانات‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬قراءة‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭. ‬كما‭ ‬استمرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬بمناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أهمها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ : ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬شركة‭ ‬ألومنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق،‭ ‬قناة‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬96‭.‬5‭ ‬أف‭ ‬إم،‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭.‬