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((التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف)) تستمع إلى ردود ومرئيات وزارة العمل

1/11/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬اجتماعها‭ ‬التاسع،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وبحضور‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭. ‬وصرح‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬التقت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الردود‭ ‬والمرئيات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬محاور‭ ‬واختصاصات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضاً‭ ‬استعراض‭ ‬كل‭ ‬التشريعات‭ ‬النافذة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬ومحور‭ ‬عملها،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قرارات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال،‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة،‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعقود‭ ‬التوريد‭ ‬والتوظيف‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2020‭ ‬و2021،‭ ‬إضافة‭ ‬بيانات‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬قراءة‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬السابقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاور‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭. ‬كما‭ ‬استمرت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬بمناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أهمها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ : ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬شركة‭ ‬ألومنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمطاحن‭ ‬الدقيق،‭ ‬قناة‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬96‭.‬5‭ ‬أف‭ ‬إم،‭ ‬شركة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬ماكلارين‭.‬

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