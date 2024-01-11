((التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف)) تستمع إلى ردود ومرئيات وزارة العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد الرفاعي رئيس اللجنة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح النائب محمد الرفاعي بأن اللجنة التقت سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، حيث تم خلال الاجتماع استعراض كل ما يخص الردود والمرئيات المقدمة من الوزارة بشأن محاور واختصاصات عمل اللجنة، وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول دور وزارة العمل في بحرنة الوظائف.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض كل التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة. كما استمرت اللجنة في مواصلة عملها بمناقشة واستعراض الردود الواردة لها والتي أهمها حتى الآن : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وزارة التنمية المستدامة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة الخارجية، وزارة شؤون الشباب، وزارة الشؤون القانونية، جهاز الخدمة المدنية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة جودة التعليم والتدريب، شركة ألومنيوم البحرين «ألبا»، مجموعة طيران الخليج القابضة، شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، شركة البحرين لمطاحن الدقيق، قناة راديو البحرين 96.5 أف إم، شركة حلبة البحرين الدولية، معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، مجموعة ماكلارين.
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